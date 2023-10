Des automobilistes surpris par la première neige

Une conductrice a subi des blessures mineures à la suite d’une sortie de route sur le chemin Saint-Anicet dans l’arrondissement de La Baie peu après 6 h 30, lundi matin.

L’accident, fort probablement dû aux conditions enneigées, s’est produit sur la route 170 entre la base de Bagotville et l’embranchement de la route 381.

Une collision mineure est aussi survenue dans le même secteur un peu plus tard, ce qui a perturbé l’heure de pointe.

Il y a de la neige au sol dans plusieurs secteurs de la région de même que dans la réserve faunique des Laurentides.

La Sûreté du Québec a aussi signalé quelques sorties de route sans graves conséquences.

Des accumulations de neige de plus de cinq centimètres sont prévues jusqu’à la nuit prochaine dans l’ensemble de la région.

On a un changement de régime assez important, un premier coup de semonce pour nous rappeler de nous préparer et de bien chausser nos autos et nos pieds.