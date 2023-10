Les infirmières et infirmiers salariés de l'urgence de l'Hôpital régional de Rimouski ont cessé leur prestation de travail ce matin pour protester contre leurs conditions de travail.

Ils font présentement un sit-in et le maintiendront jusqu'à ce que la direction ait corrigé la situation, notamment en rouvrant des lits aux étages supérieurs pour soulager la pression sur l'urgence. Neuf infirmiers et infirmières, soit l'équipe de jour du département, participent à la manifestation assise depuis 8 h lundi matin.

Malgré ce mouvement de constestation, l'urgence de l'hopital de Rimouski demeure ouverte, les services étant assurés par les infirmières du quart de travail de nuit.

Le taux d'occupation de l'urgence de Rimouski avoisine actuellement les 180 %, et la situation perdure depuis plusieurs jours selon le Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du Bas-Saint-Laurent (SPSICR-BSL).

Sa présidente, Joannie Dubé, explique que les infirmières ne sont plus en mesure d'offrir une prise en charge sécuritaire des patients.

Ici, on a des salarié(e)s qui ont à cœur la sécurité et les soins qui sont offerts à la population , explique Joannie Dubé. Elles ne peuvent plus donner des soins de qualité et sécuritaires à la population.

Selon le syndicat, une diminution du parc de lits dans l'établissement est à l'origine de la situation, ce qui a pour conséquence de priver certains usagers d'un accès aux étages supérieurs, les confinant aux civières de l'urgence.

On parle de trois jours sur une civière à l'urgence, et ce sont des personnes âgées, se désole la présidente du SPSICR-BSL . Clairement, ça entraîne une dégradation au niveau de leurs conditions de santé .

Au moment de publier ces lignes, nous n'avons pas encore obtenu une réaction du CISSS régional.

