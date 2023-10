Terrains contaminés : des propriétaires exaspérés par une station-service

Sylvie Desmarais est gestionnaire d’un immeuble de logements du Plateau-Mont-Royal. « Je suis arrivée ici en décembre 1979. C'est le premier appartement que j'ai loué. Je voulais m’occuper de l’immeuble, alors j'en ai parlé au propriétaire et je lui ai offert mes services », se remémore-t-elle.

Aujourd’hui, Mme Desmarais détient une procuration générale au nom du propriétaire et elle s’occupe de tout : les comptes, les travaux, les litiges. L’immeuble date des années 1940, à l'instar de plusieurs immeubles du secteur. Il compte treize logements sur trois étages et un demi-sous-sol.

À gauche, des condos plus récents contrastent avec le style de l’époque. Ce côté-là, c’était les tanks à Ultramar. Tout était concentré ici , explique Sylvie Desmarais, en pointant les condos. Avant leur construction en 2002, l’intersection du boulevard Saint-Joseph et de l’avenue Papineau était occupée par une station-service. Quand Ultramar venait remplir les réservoirs, c'est là que ça se passait , ajoute Mme Desmarais.

En 2019, Sylvie Desmarais a annoncé à son employeur qu’elle voulait prendre sa retraite. Le propriétaire et elle se sont donc entendus pour mettre l’immeuble en vente. Impossible toutefois de le faire sans d’abord vérifier la présence de contaminants. Autrement, la plupart des institutions financières refuseront d’octroyer un prêt hypothécaire à un acheteur potentiel.

Sylvie Desmarais indique le lieu d'un forage effectué dans l'appartement du demi-sous-sol de l'immeuble, en décembre 2019.

Mme Desmarais retient donc les services de Spheratest, une firme d'experts-conseils en évaluation environnementale. En octobre 2019, une première phase d’analyse est effectuée. Les nouvelles ne sont pas encourageantes. Dans un rapport d’évaluation, les experts rapportent des évidences d’un risque environnemental .

Quelques mois plus tard, Spheratest procède à une deuxième phase d’analyses plus approfondies, qui inclut des forages. Résultat : des contaminants en concentrations importantes sont enfouis dans le sol et couvrent une bonne partie du terrain. Une analyse chromatographique confirme que le contaminant est bel et bien de l’essence.

Le test est sorti positif, comme quoi l'immeuble était contaminé à l'essence, à une profondeur de six mètres.

L’ancienne station-service 1934 : mise en service par Suncor, sous l'enseigne Sunoco

1996 : passage à l'enseigne Ultramar

2001 : démolition de la station-service et décontamination jusqu’aux limites du terrain

2002 : construction des copropriétés

Des contaminants qui migrent

Avant d’obtenir les résultats, Sylvie Desmarais avait trouvé un acheteur potentiel : le propriétaire de l’immeuble voisin, Daniel Paquin, qui souhaitait agrandir son parc immobilier. Inquiet de la contamination de sa voisine, il a lui aussi testé le sol. Comme il le craignait, le contaminant a migré jusqu'à sa propriété.

Selon Spheratest, la source identifiée de la contamination est l'ancienne station-service. Les contaminants auraient donc migré parallèlement au boulevard Saint-Joseph, sur plusieurs mètres dans le sol.

Afin d’obtenir un point de vue indépendant, nous avons soumis les rapports d’experts produits dans ce dossier à Vilma Goldstein, ingénieure en environnement et directrice de projets à la firme Geninovation.

C'est plutôt majeur comme contamination. Ça semble avoir migré de façon horizontale et verticale et les concentrations sont au-delà des critères permis pour une propriété résidentielle , constate-t-elle, en observant les résultats des échantillons.

L'ingénieure Vilma Goldstein nous explique qu'une partie des sols est tellement contaminée qu'ils doivent être traités avant d'être enfouis.

Elle ajoute que ce sont des contaminants faciles à détecter en raison des odeurs et précise que le risque environnemental est réel : Le ministère de l'Environnement a établi des lignes directrices pour certains contaminants qu'on peut laisser en place. Par contre, les hydrocarbures pétroliers, ce n'est pas un contaminant qu'on peut laisser dans les sols.

Une solution à plusieurs millions

La solution : il faut décontaminer le sol. Selon l’ingénieure Vilma Goldstein, la méthode la plus simple et rapide est l’excavation.

On est sur un petit terrain. Il n'y a pas de place pour entreposer la machinerie et les sols excavés. En plus, il faut soutenir le bâtiment. C'est un cas complexe.

Sylvie Desmarais s'est adressée à un entrepreneur général pour les travaux. La décontamination elle-même est estimée à 2,5 millions de dollars, sans compter tous les autres travaux et les taxes, qui font grimper la facture à 4 millions de dollars. C’est énorme! lance-t-elle, exaspérée. On veut vendre pour avoir la tête tranquille. J'ai besoin d'avoir un terrain sain, aussi simple que ça.

Qui doit payer?

Nous avons rencontré l’avocat Jean-François Girard, spécialisé en droit de l’environnement et associé chez DHC Avocats. Il explique qu’à partir du moment où une personne émet un contaminant dans l'environnement, que ce soit volontairement ou involontairement, un tribunal pourrait déterminer qu’il lui revient de réparer le préjudice.

Dans la mesure où on est capable de retrouver l'auteur de la faute, je vais lui demander de corriger la situation , résume-t-il.

Sylvie Desmarais a mandaté un avocat pour exiger de la pétrolière qu’elle décontamine le terrain de l’immeuble de logements. Le propriétaire voisin, Daniel Paquin, se joint aux procédures.

À gauche, Sylvie Desmarais, à droite, Daniel Paquin, devant leurs immeubles respectifs.

Ils reçoivent une réponse de Corporation Parkland, l’entreprise aujourd’hui responsable du passif environnemental de l’ancienne station-service Ultramar.

Corporation Parkland s’engage à indemniser vos clientes pour toute contamination reliée aux opérations de l’ancienne station-service [...]. Nous apprécierons recevoir les études environnementales réalisées par la firme Spheratest afin de déterminer l’étendue de la contamination et de planifier les travaux nécessaires.

Les propriétaires sont ravis de cette réponse favorable. Au fil des mois cependant, Sylvie Desmarais et Daniel Paquin déchantent. Ce qui leur semblait être un dossier réglé devient litigieux. Plus d’un an après la mise en demeure, l’entreprise ne prévoit pas les indemniser ni décontaminer les terrains.

Aucune faute , dit la pétrolière

Pourtant, selon la firme d’experts-conseils Spheratest, il ne fait aucun doute que la source de la contamination est l’ancienne station-service. Corporation Parkland réfute cette conclusion.

L’entreprise écrit qu’elle n’a commis aucune faute et qu' il n’existe aucune preuve concluante au dossier qui démontrerait [...] que Parkland est directement responsable de la contamination alléguée .

Elle ajoute que le contaminant pourrait être autre chose que de l’essence, comme de la peinture, par exemple, en raison notamment du passé industriel du quadrilatère.

L’avocat Jean-François Girard rappelle que selon les expertises de Spheratest, les contaminants ont la même signature chromatographique que l’essence qu’on aurait pu retrouver dans un réservoir à l'époque où il y avait une station-service.

S’il y a quelqu'un qui veut prétendre le contraire, il faut qu'il en fasse la démonstration par expert , précise-t-il. Pour l’instant, Corporation Parkland n’a pas produit une telle expertise.

Madame Desmarais et monsieur Paquin considèrent ne plus avoir le choix. Ils intentent des procédures judiciaires et demandent aux tribunaux de trancher.

Image satellite produite en 2000. L'immeuble en bleu à côté de la station-service est celui de Sylvie Desmarais. Le suivant est celui de Daniel Paquin.

Une lettre d’Ultramar datée de 2002

Dans sa défense, l’entreprise rejette aussi une partie de la faute sur Sylvie Desmarais. Au moment de détruire la station-service, Ultramar a prélevé un échantillon de sol dans l’entrée de garage de l’immeuble de Mme Desmarais et lui a écrit une lettre pour l’aviser de la présence de contaminants. La pétrolière lui reproche d’avoir attendu 20 ans avant de réagir, ce qui, selon elle, a aggravé le problème.

Sylvie Desmarais est catégorique : elle n’a jamais reçu cette lettre. D’ailleurs, Corporation Parkland n’a toujours pas fourni de preuve d’envoi ou de réception du document. C'est vraiment harassant, c'est troublant, c'est fatigant , se plaint Mme Desmarais, qui veut régler le dossier au plus vite.

Le propriétaire voisin, Daniel Paquin, espère lui aussi une résolution rapide : Est-ce qu'on va avoir des nouvelles favorables pour que la décontamination se fasse? On apprécierait beaucoup .

Sylvie Desmarais n’a pas l’intention de baisser les bras : Je pense qu'à un moment donné, il faut se tenir et aller jusqu’au bout. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire, puis je veux prendre ma retraite.