Matthew Perry : enquête supplémentaire requise pour déterminer les causes du décès

Les causes du décès de l’acteur Matthew Perry, trouvé mort à son domicile de Los Angeles samedi, demeurent inconnues, malgré l’autopsie qui a été pratiquée. Les spécialistes attendent toujours des rapports toxicologiques pour rendre leurs conclusions.

Dimanche, le bureau du coroner du comté de Los Angeles a mis à jour sa page sur la vedette de Friends, indiquant que la cause de sa mort était pour le moment différée .

Dans les cas où la cause de la mort ne peut être déterminée au moment de l’autopsie, un certificat de décès différé sera émis le temps que des examens supplémentaires soient complétés , explique le bureau du coroner dans ses directives.

Selon CNN, une autopsie a été pratiquée, mais les spécialistes attendent toujours les résultats de rapports toxicologiques pour déterminer les causes exactes du décès de l’acteur canado-américain, ce qui peut prendre jusqu’à plusieurs semaines.

Aucun signe immédiat de traumatisme n’a toutefois été observé, a affirmé un porte-parole de la police de Los Angeles à la station KCAL News, propriété de CBS.

Selon le Los Angeles Times, Matthew Perry, 54 ans, a été trouvé mort dans une baignoire à remous de son domicile de Los Angeles samedi en fin d’après-midi par les autorités. Celui qui a incarné Chandler Bing dans 10 saisons de Friends luttait depuis des années contre des problèmes de dépendance et avait fait plusieurs séjours dans des centres de réadaptation.

Dans sa biographie parue en 2022, intitulée Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, il s’était d’ailleurs ouvert sur ses problèmes de consommation de drogue et d’alcool.