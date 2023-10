Alors que le niveau d’eau du réservoir des lacs Arrow est extrêmement bas, des habitants des villes alentour voudraient que soit revu le traité canado-américain du fleuve Columbia, qui oblige la Colombie-Britannique à libérer de l’eau à destination des Etats-Unis.

Victoria Youmans assure qu’elle n’a jamais vu le niveau d’eau du réservoir des lacs Arrow aussi bas. Cette habitante de Nakusp, une ville située sur le pourtour du réservoir, à l’intérieur sud de la Colombie-Britannique, raconte avoir vu des milliers de poissons morts sur le rivage.

La sécheresse est en partie responsable de la situation, mais le Traité entre le Canada et les États-Unis d’Amérique relatif au développement coopératif des ressources hydriques du bassin du fleuve Columbia (Traité du fleuve Columbia) contribue aussi à faire baisser le niveau de l’eau. Il a été conclu à la suite d'une inondation catastrophique du cours d'eau en 1948, qui a détruit la ville de Vanport, près de Portland, dans l’Oregon.

Le traité a conduit à la création de trois barrages en Colombie-Britannique et d'un quatrième dans l'État du Montana, dans le bassin hydrographique du fleuve Columbia. Ces barrages servent à la fois à lutter contre les inondations et à produire de l'énergie hydroélectrique.

Ce traité de 62 ans est en train d’être revu par les Américains et les Canadiens. La partie du traité qui donne aux États-Unis le contrôle direct d'une partie de l'eau du réservoir des lacs Arrow et de deux autres barrages de Colombie-Britannique doit en effet expirer en septembre 2024.

Les récents phénomènes météorologiques extrêmes, comme la grave sécheresse qui a sévi cette année en Colombie-Britannique, ont mis en lumière les problèmes de l'accord qui, selon les habitants du bassin du fleuve Columbia, doivent être résolus d'urgence.

Le réservoir des lacs Arrow, qui s'étend sur 230 kilomètres et se compose des lacs Arrow supérieur et inférieur, a été créé lors de la construction du barrage Hugh Keenleyside, en 1968, en vertu du traité.

Impact sur l'économie et le tourisme

Le 24 octobre, le niveau d'eau du réservoir est tombé à 423,7 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce niveau n'avait pas été atteint depuis plus de vingt ans. Victoria Youmans estime que le niveau du lac pourrait encore baisser d’ici la fin de l’hiver et que les faibles niveaux d'eau entravent le tourisme et les loisirs sur le lac.

D'autres problèmes commerciaux se posent. Le maire de Nakusp, Tom Zeleznik, note que les faibles niveaux d'eau ont rendu certaines parties du réservoir impraticables pour les navires transportant des grumes, entraînant la fermeture de certaines entreprises et obligeant à recourir à des transports terrestres plus coûteux.

Katrine Conroy, ministre provinciale chargée du dossier du Traité du fleuve Columbia et députée de Kootenay West, affirme que la province est légalement tenue, en vertu du traité, de diriger l'eau vers les États-Unis pour la protection contre les inondations, la production d'électricité, ainsi que pour les poissons .

Les négociations pour la refonte du traité ont commencé en 2018. La dernière réunion avait lieu à Portland, le 13 octobre dernier.

Vers un régime « ad hoc »?

Si un nouvel accord de lutte contre les inondations n'est pas conclu d'ici septembre de l'année prochaine, le traité prévoit actuellement le passage à un régime ad hoc . Les autorités américaines devraient alors s'appuyer sur la capacité de leurs propres barrages pour lutter contre les inondations avant de pouvoir faire appel aux barrages canadiens pour retenir l'eau en cas de besoin.

Les États-Unis s’inquiètent des conséquences que ce régime ad-hoc pourrait avoir sur le pays. Le corps des ingénieurs de l'armée américaine évoque ainsi des inondations et des perturbations des corridors de transport .

En règle générale, la province reçoit entre 150 et 200 millions de dollars par an pour financer des programmes tels que le Columbia Basin Trust, qui aide les régions impactées par les barrages.

Selon Kathy Eichenberger, responsable de la négociation du traité pour la Colombie-Britannique, les barrages ont également permis d'éviter, en 2012, des inondations dans les communautés de Trail et de Castlegar, situées dans la province.

Avec des informations de La presse canadienne