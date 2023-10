Ruba Ghazal reçoit l’appui d’Option nationale

La députée Ruba Ghazal, qui a fait de l’indépendance l’une de ses priorités dans le cadre de la course au porte-parolat féminin de Québec solidaire (QS), pourra compter sur le soutien du collectif Option nationale (ON) pour succéder à Manon Massé.

Cet appui devrait être confirmé lundi après-midi par communiqué.

Le collectif, qui s’était engagé à ne pas rester neutre dans le cadre de la course, a arrêté son choix sur Ruba Ghazal en raison de son insistance marquée envers le projet souverainiste, a expliqué à Radio-Canada le co-porte-parole masculin d’ ON , Jimmy Thibodeau.

Mme Ghazal a aussi l'avantage d’être une allophone issue de l’immigration qui incarne bien la volonté de QS d’offrir aux Québécois un projet souverainiste renouvelé , poursuit-il.

On trouve que Ruba Ghazal, de par son profil, est bien placée pour promouvoir l’indépendance solidaire du Québec.

La décision d’ ON été prise à l’issue d’une assemblée générale dimanche, en fin de journée, après le débat organisé par le Bureau national de QS à Trois-Rivières (Nouvelle fenêtre), au cours duquel les candidates à la succession de Manon Massé se sont montrées très critiques de leur parti.

Publicité

Environ 800 membres

ON a été fondé en septembre 2011 par l’ex-député péquiste Jean-Martin Aussant. Il s’agissait à l’origine d’un parti politique actif sur la scène provinciale, qui a présenté de nombreux candidats aux élections générales et complémentaires qui se sont tenues de 2012 à 2017, sans succès.

La formation a finalement fusionné avec QS en 2017 sous le leadership de Sol Zanetti. ON a ensuite pris la forme d’un collectif opérant à l’intérieur même du parti unifié.

Depuis, M. Zanetti s’est fait élire en 2018 et en 2022 sous la bannière de QS dans Jean-Lesage, à Québec. Il est, depuis que Catherine Dorion a quitté la politique active, le seul député solidaire à faire partie d’ ON . Le collectif revendique environ 800 des 20 000 membres de QS . Son influence au sein du parti est relative.

Sur papier, QS compte plusieurs autres collectifs. La grande majorité d’entre eux sont toutefois inactifs à l’heure actuelle, indique la directrice des communications du Bureau national du parti, Gabrielle Brais-Harvey. Ce serait notamment le cas du Collectif antiraciste décolonial, qui a beaucoup fait parler de lui, en 2021.

Trois candidates au poste de porte-parole

Membre de QS depuis sa fondation en 2006, Ruba Ghazal est devenue députée de la circonscription montréalaise de Mercier en 2018 avant d’être réélue en 2022. Elle obtient l’appui d’ ON malgré le fait qu’elle ait choqué bien des souverainistes, l’hiver dernier, en affirmant qu’au niveau fédéral, elle préférait le NPD au Bloc québécois.

Publicité

Tout comme la députée de Sherbrooke Christine Labrie et l’ex-députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue Émilie Lessard-Therrien, Mme Ghazal aspire à devenir co-porte-parole de QS pour représenter le parti aux côtés de son porte-parole masculin, Gabriel Nadeau-Dubois.

Difficile de dire qui des trois l’emportera lors du vote qui aura lieu du 24 au 26 novembre au congrès que le parti organise à Gatineau.

Des trois candidates, Mme Labrie, qui a admis plus tôt ce mois-ci que la souveraineté du Québec ne faisait pas partie de ses priorités, est celle qui compte le plus d’appuis au sein du caucus de QS , soit ceux d’Alexandre Leduc, Haroun Bouazzi, Étienne Grandmont et Guillaume Cliche-Rivard.

Mme Ghazal peut quant à elle compter sur le soutien de Sol Zanetti et d’Andrés Fontecilla, alors que Mme Lessard-Therrien a reçu celui de Vincent Marissal.

La course actuelle vise à trouver une successeure à Manon Massé, qui a annoncé au printemps que, tout en restant députée, elle ne solliciterait pas un autre mandat de porte-parole.