L'Association des directeurs de police des Premières Nations et Inuits du Québec poursuit le gouvernement fédéral devant le Tribunal canadien des droits de la personne pour le sous-financement de leurs services de police.

Cette décision d'affronter Ottawa devant les tribunaux a été prise à l'unanimité, selon les 22 chefs de corps policiers autochtones, après le constat d'une impasse qui persiste depuis plusieurs années dans le règlement de la situation.

Selon nos ententes avec Sécurité publique Canada, nous sommes censés offrir des services de base équivalents à ceux offerts à toute la population à travers le Québec et le Canada. Malheureusement, le financement et les conditions actuelles ne nous permettent pas d'atteindre ce niveau , a déclaré Shawn Dulude, président de l'Association des directeurs de police des Premières Nations et Inuits du Québec.

Cette décision d'affronter Ottawa devant les tribunaux a été prise à l'unanimité, selon les 22 chefs de corps policiers autochtones. Photo : Radio-Canada / Pascal Robidas

Selon les 22 chefs des corps policiers autochtones du Québec, le manque de service adéquat en sécurité publique a des conséquences dévastatrices sur le développement et la santé publique des Premières Nations au Québec, et au Canada.

Le Tribunal vise à garantir que les droits de toutes les communautés autochtones soient respectés conformément aux obligations du gouvernement fédéral de fournir des services appropriés et adéquats pour répondre aux besoins des communautés autochtones.

Shawn Dulude est le chef de la police mohawk d'Akwesasne et le président de l'Association des directeurs de police des Premières Nations et Inuits du Québec. Photo : Radio-Canada / Photo: Pascal Robidas

Manque d'effectifs policiers

L'Association des directeurs de police des Premières Nations et Inuits du Québec estime qu'il manque actuellement plus de 200 policiers à travers le Québec pour assurer un service de sécurité publique 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

On compte environ 400 agents de la paix, reconnus par la Loi sur la police, dans l'ensemble des 22 communautés des Premières Nations. Seize des 22 communautés financent elles-mêmes les ressources policières sans l'appui gouvernemental.

Visiblement, les chefs de police sont à bout de patience devant ce qu'ils jugent comme une inaction du fédéral.

À ce propos, comme l’a rapporté le Protecteur du citoyen le 4 octobre dernier, il y a encore énormément de chemin à faire. Sur 13 recommandations énoncées en 2019 pour le secteur policier, seulement une seule a été complétée avec succès : la production d’un état de la situation; un autre rapport! , tonne M. Dulude.

L'Association des directeurs de police des Premières Nations et Inuits du Québec appuie ses demandes sur les rapports suivants : 2000 - Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones; 2007 - Rapport de la Commission d’enquête sur Ipperwash; 2014 - Rapport du vérificateur général du Canada; 2016 - Rapport de recherche commandé par Sécurité publique Canada; 2019 - Rapport de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA); 2019 - Rapport de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (commission Viens). Source: ADPPNIQ

Les services de police autochtones sont souvent critiqués et sous le feu des projecteurs en raison des activités de contrebande en armes à feu et en stupéfiants du crime organisé dans plusieurs de leurs territoires.

La charge de travail élevée est traitée à vitesse réduite, ce qui offre aux criminels une longueur d’avance qu’on peine à rattraper. Sans surprise, leurs activités ne se limitent pas à nos communautés. Mes collègues, Raynald à Uashat ici présent, comme tous nos membres, ne demandent que ça, faire grandir leur équipe d’enquête pour enrayer les problèmes de stupéfiants , affirme Shawn Dulude.

L'Association des directeurs de police des Premières Nations et Inuits du Québec affirme que les enjeux soulevés ne concernent pas seulement le Québec, mais l'ensemble des territoires autochtones au Canada.