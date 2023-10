L'augmentation du nombre de contre-manifestations mobilise les ressources de la police de Winnipeg, selon son surintendant, Dave Dalal, qui estime à 235 le nombre de« grèves, manifestations, rassemblements et contre-manifestations » qui ont nécessité un déploiement policier.

Le surintendant Dave Dalal, affirme qu'une augmentation du nombre de manifestations, de contre-manifestations et d'autres grands rassemblements publics avait un impact sur la capacité du service de police à répondre à d'autres appels de service.

Il a ajouté que les contre-manifestations nécessitent une présence policière accrue, puisqu’elles créent des situations dangereuses et amplifient les émotions .

Il a également avancé que les contre-manifestations constituent une tendance préoccupante qui a un impact sur la sécurité publique , dépassant ce qu'il a qualifié de méfait ou d’affrontement violent entre des groupes rivaux rassemblés au même endroit.

Il s'agit d'une importante contrainte exercée sur les ressources de la police, qui nous empêche de répondre aux appels des citoyens dans le besoin.

Ceux qui appellent à l'aide doivent attendre les ressources policières disponibles pendant que nous restons à l'écart et que nous surveillons ces grands rassemblements.

M. Dalal a exhorté les organisateurs de contre-manifestations à planifier leurs événements dans des lieux différents ou à des jours différents des manifestations auxquelles ils s'opposent. Il a également encouragé les organisateurs à limiter les manifestations à un lieu précis, estimant qu'il est plus difficile pour la police de les surveiller lorsqu’elles se déplacent.

Nous ne travaillons pas pour la police

Mais selon Kevin Walby, professeur de criminologie à l'Université de Winnipeg, la police présente les choses à l’envers . Le professeur de criminologie estime que nous ne travaillons pas pour la police, et [que] les personnes qui souhaitent exprimer leurs préoccupations sur les événements qui se déroulent dans le monde n’ont pas de comptes à lui rendre .

Ils sont autorisés à s'exprimer tant que cela reste dans les limites de la Charte et des autres paramètres de la liberté d'expression dans notre société.

Kevin Walby est professeur de criminologie à l'Université de Winnipeg.

M.Walby se dit préoccupé par la déclaration selon laquelle le déploiement des policiers a des manifestations a un impact sur les autres services de la police.

Elle tente de décourager les personnes qui soutiennent les droits sociaux, culturels et politiques de certains groupes.

Je ne me souviens pas que la police se soit prononcée sur le convoi de camionneurs ou sur l'occupation du Parlement.

M. Walby conteste également que les contre-manifestations auraient une incidence négative sur la sécurité publique à Winnipeg.

À son avis, cette affirmation du surintendant de la police de Winnipeg s'inscrit plus largement dans une formule utilisée lors de déclarations des forces de l'ordre sur la criminalité et la sécurité dans le but d'obtenir des fonds supplémentaires avant les cycles budgétaires.

Budgéter les manifestations

L'expert en sécurité et professeur au Collège militaire royal du Canada et à l'Université Queens, Christian Leuprecht, siège également au conseil de police de Kingston, en Ontario.

Christian Leuprecht, un expert en sécurité et membre du conseil de la police de Kingston en Ontario, juge pour sa part l'avertissement du surintendant de la police de Winnipeg plausible puisqu’il ne serait pas aisé à son avis de budgéter adéquatement la surveillance des manifestations et des contre-manifestations.

Le chef [de la police] a l'obligation légale d'assurer un maintien de l'ordre adéquat et efficace, ce qui signifie qu'il doit veiller à ce que les choses ne dégénèrent pas.

Selon M. Leuprecht, la surveillance des contre-manifestations est extrêmement gourmande en ressources et la police n'a probablement pas prévu de budget pour 235 manifestations .

Le Service de police de Winnipeg n’a pas été en mesure de répondre à nos demandes de commentaires.

Avec les informations de Bryce Hoye