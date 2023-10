La Saskatchewan veut offrir la plus grande indemnisation des cancers des pompiers

Le gouvernement provincial a annoncé lors de son discours du Trône, mercredi dernier, son intention de déposer un projet de loi afin d’élargir la couverture des maladies cancéreuses à la Commission des accidents du travail de la Saskatchewan (WCB). Les pompiers de la province pourraient donc bénéficier de la couverture la plus large du pays en matière de cancer.

Si le projet de loi est adopté, il permettra d’ajouter six types de cancers à la couverture de la Commission des accidents du travail de la Saskatchewan.

En Saskatchewan, l'exposition à des cancers chez les pompiers a été l'une des principales causes de décès chez ces travailleurs essentiels au cours des 10 dernières années parce qu'ils sont exposés à la fumée et à diverses toxines dans le cadre de leur travail.

Leurs équipements de protection, ainsi que certaines mousses d'extincteurs, contiennent également des substances cancérigènes.

Le Centre international de recherche sur le cancer, l'agence spécialisée dans le cancer de l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré l'été dernier que la lutte contre les incendies était un agent cancérigène de groupe 1.

L’initiative du gouvernement provincial en matière d'élargissement de la couverture de certains cancers est bien accueillie chez les pompiers de la Saskatchewan.

Il est bon de voir que le gouvernement provincial prend en considération la sécurité et le bien-être des pompiers que nous avons ici en Saskatchewan et pas seulement les pompiers professionels, mais aussi les pompiers volontaires , indique le président de l'Association des chefs de pompiers de la Saskatchewan et chef des pompiers de Humboldt, Mike Kwasnica.

La Commission des accidents du travail de la Saskatchewan répertorie actuellement 16 cancers dont elle offre une couverture.

Les cancers actuellement couverts : Vessie

Cerveau

Sein

Col de l'utérus

Colorectal

L'œsophage

Rein

Leucémie

Poumon

Myélome multiple

Lymphome non hodgkinien

Ovaire

Prostate

Peau

Testicule

Uretère

Les cancers qui seront inclus dans le projet de loi : Larynx

Mésothéliome

Pancréas

Pénis

Sarcome des tissus mous

Thyroïde

Au Canada, la couverture des cancers des pompiers par la Commission des accidents du travail varie selon les provinces et les territoires.

Selon le ministre des Relations professionnelles et de la Sécurité au travail de la Saskatchewan, Don McMorris, l'élargissement de la couverture est un moyen pour le gouvernement provincial d'aider les pompiers de la province.

Il décrit les pompiers comme l'un des meilleurs exemples d'héroïsme constant dans nos communautés .

Le président de la section locale 181 de l'Association internationale des pompiers de Regina, Tyler Packam, est ravi d'entendre cette annonce du gouvernement provincial, bien que le projet de loi n'a pas encore été adopté.

C'est quelque chose qui devait arriver il y a longtemps, mais le fait que ce soit arrivé maintenant est tout à fait spécial.

Ouvrir en mode plein écran Tyler Packham était présent à l'Assemblée législative pour assister au discours du Trône. Il se réjouit de l'intention du gouvernement provincial en matière d'élargissement de la couverture des cancers. Photo : Richard Agecoutayl/ CBC

Le gouvernement fédéral a adopté en début d'année une loi qui a pour but de créer un cadre national pour le partage d'informations sur les pompiers, ainsi que les cancers qu’ils ont pu développer dans le cadre de leur fonction. Elle vise à établir une couverture cohérente de l'indemnisation du cancer des travailleurs à travers le Canada.

Avec les informations de Nicholas Frew