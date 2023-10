Les résidents de Trois-Rivières sont conviés à un exercice démocratique cette semaine. Ceux qui le souhaitent vont pouvoir signer un registre pour qu’il y ait un référendum sur le projet de nouveau quartier général de la police. Un projet pour lequel la Ville s’apprête à emprunter 84 millions $.

Près de 12 000 signatures seront nécessaires pour paver la voie à un processus référendaire sur le plus important emprunt de l’histoire de la ville pour une infrastructure, voté à 8 contre 5 il y a deux semaines par les élus de Trois-Rivières.

Cet exercice est requis par la loi lors de l’adoption de certains règlements d’emprunt, comme celui du nouveau quartier général de la police.

Dans certains cas, quand ce sont des projets qui sont de plus petite ampleur, ça peut concerner un secteur en particulier, un district en particulier , explique Mikaël Morrissette, porte-parole de la Ville de Trois-Rivières. Dans ce cas-ci, comme l’emprunt concerne l’ensemble des contribuables trifluviens, 11 433 signatures seront nécessaires pour aller de l’avant avec un référendum.

Le projet actuel prévoit centraliser les activités de la police sur le boulevard des Forges et le déménagement de la cour municipale.

Jusqu’à vendredi, les citoyens peuvent signer le registre en personne à l’hôtel de ville. Les portes seront ouvertes entre 9 h et 19 h. Il est nécessaire de présenter une pièce d’identité avant de signer.

Ces dernières années, des registres ont été ouverts dans le dossier de l’agrandissement de l’aéroport et lors de la construction du nouveau colisée, notamment. Dans tous les cas, il n’y a pas eu de référendum.

Deux scénarios

Advenant que le nombre minimal de signatures soit atteint, deux options s’offriront alors aux conseillers municipaux lors d’une éventuelle séance publique du conseil.

S’il y a suffisamment de signatures pour demander la tenue d’un référendum, l’équipe du greffe de la Ville de Trois-Rivières doit le présenter à une séance du conseil municipal qui s’en vient et elle mentionne au conseil la première option, soit on va en référendum auprès de l’ensemble de la population de Trois-Rivières ou soit on abandonne le projet de règlement d’emprunt , poursuit Mikaël Morrissette.

Si un référendum devait avoir lieu, il prendrait nécessairement la forme d’une élection.

Le résultat pourrait être connu quelques jours après la fermeture du registre.

D'après le reportage de Charles-Antoine Boulanger et l'entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin