Edmundston va accueillir les Jeux de l’Acadie 2026

La ville d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick, va accueillir la 43e finale des Jeux de l’Acadie en 2026, a annoncé la société organisatrice à l’occasion de son colloque qui s'est déroulé en fin de semaine.

L’annonce réjouit le maire d’Edmundston, Éric Marquis. Tout sera prêt pour accueillir les jeunes athlètes des quatre coins de l’Acadie.

C’est qu’on a un rassemblement de toutes nos infrastructures sportives et de nos écoles dans un lieu très restreint. On prend par exemple la Cité des jeunes, l’Université de Moncton campus d’Edmundston et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick qui se trouvent tous autour de l’Édupôle, la piste et la pelouse, le Centre Jean-Daigle , indique Éric Marquis.

Ouvrir en mode plein écran Éric Marquis, maire d'Edmundston, se réjouit d'accueillir la finale 2026 des Jeux de l'Acadie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Tout cela facilitera le nouveau format de la finale en deux blocs essayé l’été dernier à Memramcook.

Ça nous permet d’accueillir des groupes de gens, que ce soit sur un bloc d’une semaine ou sur deux blocs à l’intérieur d’une semaine ou un peu plus. Donc, on n’entrevoit pas de défis à ce niveau-là , ajoute M. Marquis.

Ouvrir en mode plein écran La cérémonie d'ouverture de la 41e finale des Jeux de l'Acadie, le 1er juillet 2022 à Quispamsis au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

Des centaines de bénévoles organisent chaque année les compétitions régionales et la finale des Jeux de l'Acadie. La finale aura lieu à Bouctouche en 2024 et à Dieppe en 2025.

La finale, qui s'étend sur quelques jours, rassemble habituellement jusqu'à 1500 personnes, principalement des athlètes, des artistes et leurs entraîneurs.

Justin Guignard prend les rênes de la Société des Jeux de l’Acadie

La Société des Jeux de l’Acadie a un nouveau président, Justin Guignard, élu en fin de semaine.

Le plus important pour moi, c’est d’offrir aux jeunes de l’Acadie une expérience inoubliable, et surtout de leur offrir une expérience où ils seront valorisés, où ils auront la chance de se présenter dans la discipline de leur choix, de monter sur un plateau et d’avoir un peu de reconnaissance de ce côté-là , explique Guignard.

Ouvrir en mode plein écran Justin Guignard, nouveau président de la Société des Jeux de l'Acadie, est un enseigne de musique. (Photo d'archives) Photo : Isabelle Duguay

Enseignant de formation, Justin Guignard était vice-président du développement artistique à la Société des Jeux de l'Acadie ces dernières années.

Avec les renseignements de l’émission Le téléjournal Acadie