De bons résultats pour les athlètes de la région aux Jeux panaméricains

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a fait bonne figure cette fin de semaine en judo et en cyclisme aux Jeux panaméricains qui se déroulent à Santiago au Chili jusqu’au 5 novembre.

D’abord, le Jonquiérois Antoine Bouchard a décroché une médaille de bronze chez les moins de 73 kilos.

Le judoka de 29 ans a réussi à obtenir un billet au duel pour la troisième place grâce à une victoire au repêchage. Antoine Bouchard a remporté le combat pour la médaille de bronze en prolongation contre le Domincain Antonio Tornal.

Cette médaille a un caractère assez particulier pour celui qui prendra sa retraite sportive dans les prochains mois.

C’est ma dernière compétition majeure, à part une compétition à Montréal. C’était un de mes derniers objectifs d’aller chercher une médaille ici (aux Jeux panaméricains), heureusement, j’ai été capable de l’accomplir après un combat qui a été très serré. Je suis vraiment content ! a mentionné Antoine Bouchard.

Adèle Normand 13e en cyclisme

L’Almatoise Adèle Normand s’est battue sans relâche pour tenter de s’accrocher au groupe de poursuivantes sur un parcours de 105 kilomètres.

Elle a tenu le coup pour finir 13e à 2 minutes 33 secondes de la gagnante.

Il fallait être au bon endroit au bon moment, mais je suis contente de la façon dont j’ai couru. J’ai le niveau ! Je remarque aussi que j’ai quelques trucs à travailler, plus techniques et sur le travail d’équipe, mais on a eu moins d’occasions pour ça aujourd’hui (dimanche). La forme était là !

