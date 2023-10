L’événement avait été présenté comme un débat, mais on a plutôt eu l’impression d’assister à l’autopsie de la stratégie adoptée par Québec solidaire ces dernières années. Pendant plus d’une heure, les trois candidates au poste de porte-parole féminine ont parlé en long et en large de tout ce qui cloche au sein de leur parti, sans mettre de gants blancs.

Si dans d’autres formations politiques, les courses font parfois ressortir des différences idéologiques – plus ou moins profondes –, rien de tel à Québec solidaire. Les trois candidates sur les rangs logent à la même enseigne sur la plupart des enjeux.

Hormis quelques références à la crise du logement ou à la crise climatique, les échanges ont donc essentiellement porté sur des considérations tactiques ou stratégiques propres au parti lui-même. Tour à tour, celles qui souhaitent succéder à Manon Massé se sont demandé s’il valait mieux chercher à conquérir les personnes âgées touchées par la crise du logement, les 35-54 ans, ou encore, les travailleurs de la classe moyenne. La discussion a été courtoise, polie et disciplinée, les rares moments de réel débat prenant fin rapidement, faute de temps.

Des différences de style

Des trois candidates, Ruba Ghazal s’est montré la plus combative, interpellant ses collègues sur plusieurs enjeux, comme l’absence de parité au sein du caucus ou l’incapacité du parti à rejoindre les citoyens des banlieues.

À Christine Labrie, moins prompte qu’elle à parler de souveraineté, elle a demandé si le parti avait pris la bonne décision de ne pas faire d’annonce spécifique sur la question lors des dernières élections et si elle s’engageait à en faire une en 2026, si elle était élue porte-parole.

À Émilise Lessard-Therrien, qui parle beaucoup de décentralisation, elle a demandé comment il serait possible de donner plus d’autonomie aux régions, tout en assurant l’atteinte des grands objectifs nationaux du parti.

Mais on fait comment? a-t-elle répété à plusieurs reprises, cherchant à susciter des propositions concrètes de ses vis-à-vis.

Ouvrir en mode plein écran La députée Christine Labrie est la candidate qui a reçu le plus d'appui au sein du caucus de Québec solidaire. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

C’est en revanche Christine Labrie qui s’est montrée la plus sévère à l’égard de son propre parti. La députée appelle Québec solidaire à simplifier son vocabulaire, à changer le ton de son message et, surtout, à traduire ses grands idéaux en propositions concrètes.

Elle a donné la question environnementale en exemple : C’est un sujet sur lequel on crée beaucoup de sentiments de répulsion. Les gens sont conscients qu’il faut lutter contre les changements climatiques, mais ils se sentent jugés par notre discours , a-t-elle tranché.

Elle n’a pas non plus été tendre à propos de certains engagements pris pour aider la classe moyenne lors des dernières élections : Tu sais, quand on parle des fiducies foncières [pour aider les citoyens à se loger], combien de gens sont capables de comprendre qu’est-ce que ça veut dire s’ils captent ça à la radio? Pour vrai, de là où je viens, il n’y a personne qui peut comprendre ce vocabulaire-là. Si ces constats sont lucides, ils pourraient en revanche avoir froissé certains militants.

Ouvrir en mode plein écran La candidature d'Émilise Lessard-Therrien, ancienne députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, a reçu l'appui de l'élu de Rosemont, Vincent Marissal. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

De son côté, Émilise Lessard-Therrien a plutôt cherché à susciter l’inspiration. Ma plus grande priorité, c’est de nourrir le courage de l’action , a-t-elle exprimé, faisant valoir que la présence accrue sur le terrain d’une porte-parole qui n’a pas à siéger à l’Assemblée nationale permettrait de donner davantage de sens au travail des membres.

Plus conceptuelle dans son approche, elle a plaidé pour que le parti s’adresse davantage à l’affect des électeurs : C’est important aussi de remettre le rêve au cœur du discours de Québec solidaire. Moi, je me suis rendu compte qu’il y a bien des gens… que ce n’est pas rationnel quand ils vont voter. Ils vont beaucoup voter sur l’émotion.

La souveraineté attise le débat

Si les candidates se rejoignent sur nombre d’enjeux, c’est le thème de la souveraineté qui a donné lieu aux échanges les plus animés.

Il y a des chantiers importants qu’on a à faire à l’interne par rapport à l’indépendance. On n’accepterait jamais, par exemple, qu’un sondage nous dise que la moitié de nos membres ne se déclarent pas féministes , a lancé Christine Labrie, référant aux enquêtes d’opinion qui indiquent qu’une bonne partie de l’électorat de QS voterait non s’il y avait un nouveau référendum.

Ce ne sont pas membres, ce sont des électeurs. C’est très, très important de faire la distinction , a tout de suite corrigé Ruba Ghazal, visiblement soucieuse de défendre ceux qui choisiront la prochaine co-porte-parole.

Ouvrir en mode plein écran La candidate Ruba Ghazal a reçu les appuis des députés Sol Zanetti et Andrés Fontecilla. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Sur l’assemblée constituante devant mener le Québec à son indépendance, la députée de Sherbrooke a été tout aussi mordante : En ce moment, on a une belle échappatoire, de parler de l’assemblée constituante, mais ça ne devrait pas nous dispenser de la faire, notre propre réflexion, sur qu’est-ce que nous, on veut, dans un Québec souverain , a-t-elle asséné.

Émilise Lessard-Therrien a plaidé pour sa part qu’il était temps de remettre de l’avant le discours indépendantiste à la sauce solidaire et de lier la souveraineté aux préoccupations quotidiennes des gens. On n’arrivera jamais à faire la souveraineté alimentaire du Québec, par exemple, si on reste pris à l’intérieur du fédéral , a-t-elle illustré.

Des visions à réconcilier

Il n’a sans doute pas échappé à Gabriel Nadeau-Dubois, assis aux premières loges, que plusieurs des critiques formulées par les candidates le visaient, lui et sa stratégie des dernières années. À écouter les aspirantes porte-paroles féminines, bien des choses changeront après le prochain congrès. Encore faudra-t-il savoir ce que le co-porte-parole masculin pense de tout cela, lui qui a déjà indiqué être en réflexion sur son avenir politique.

Comme toutes les candidates l’ont rappelé à leur manière, leur capacité à prendre des engagements est toutefois limitée par la description de tâche du poste convoité. À Québec solidaire, ce sont les membres qui adoptent le programme; la personne qui sera choisie ne sera ultimement que leur porte-voix.

Ouvrir en mode plein écran Gabriel Nadeau-Dubois a pris la parole lors du débat à Trois-Rivières. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

En guise de conclusion, chacune a d’ailleurs choisi de rappeler ce qui la distingue de ses adversaires, sur le plan personnel. Christine Labrie a insisté sur le symbole fort qu’il y aurait à élire une première porte-parole issue de l’extérieur de Montréal. Émilise Lessard-Therrien a fait valoir qu’une porte-parole extraparlementaire disposerait de plus de temps pour aller à la rencontre des citoyens. Ruba Ghazal a parlé de son parcours de fille d’immigrants que rien ne destinait à faire de la politique.

Dans un contexte où peu de divergences ont jusqu’ici émergé sur le plan politique, c’est la personnalité de chaque candidate, et ce que symboliserait son élection, qui risque d’influencer le plus le choix des délégués.