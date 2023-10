La Ligue nationale de hockey a célébré le 20e anniversaire de la Classique héritage en présentant un match au stade du Commonwealth, à Edmonton, où a été disputée la première partie en plein air durant la saison, en novembre 2003.

La température était beaucoup plus clémente qu’à l’époque. Lors du duel entre le Canadien de Montréal et les Oilers d’Edmonton, on avait enregistré un mercure de -18 degrés. Lors de la mise en jeu du match entre les Oilers et les Flames de Calgary, dimanche, il faisait 3 degrés.

À son retour au jeu après deux matchs d’absence, le capitaine des Oilers Connor McDavid a récolté une mention d’aide. Evander Kane a enregistré un but et deux aides, et Zach Hyman a inscrit un but et une aide pour permettre aux Oilers de remporter ce premier volet de la bataille de l’Alberta 5-2.

Une foule de 55 411 spectateurs a assisté à la rencontre. Ils étaient 57 167, il y a 20 ans.

Dès le début de la première période, les défenseurs des Flames ont cafouillé quelques fois avec la rondelle et les Oilers ont eu trois chances de marquer. Connor McDavid, Connor Brown et Evander Kane ont tour à tour été frustrés par le gardien Jacob Markstrom.

C’est le défenseur Brett Kulak qui a inscrit le premier but du match, il s’est emparé d’un retour de lancer de Ryan Nugent-Hopkins pour donner l’avance aux Oilers.

Les Flames ont ensuite bénéficié d’une supériorité numérique de deux hommes pendant 1 min 21 s, mais ils n’ont pas réussi à marquer. Ce sont plutôt les Oilers qui ont doublé leur avance dès la fin de la deuxième punition.

En sortant du banc de punition, Leon Draisaitl a reçu la rondelle et l’a envoyée à Zach Hyman, qui a déjoué le gardien des Flames.

Calgary a profité d’une deuxième supériorité numérique de deux joueurs et, avec une seconde à faire à la première punition des Oilers, Nazem Kadri a marqué son premier de la saison. Le joueur qui disputait un cinquième match à l’extérieur en carrière a fait dévier un lancer de Mackenzie Weegar.

Evan Bouchard, d’un puissant lancer frappé, a redonné aux locaux une avance de deux buts avec 3 h 54 à faire au premier tiers.

Les Flames ont marqué l’unique but du deuxième engagement. Lors d’une supériorité numérique, Mackenzie Weegar a traversé la défense des Oilers pour se présenter seul devant Stuart Skinner qui a fait l’arrêt, mais A.J. Greer a envoyé le disque derrière le gardien des Oilers. Il s’agissait de son premier but dans l’uniforme des Flames.

En troisième période, un but du défenseur Vincent Desharnais, son premier dans la LNH, a redonné aux Oilers une avance de deux buts. Evander Kane a complété la marque dans un filet désert.

Plus de détails à venir.