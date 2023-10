À Regina, des manifestants réclament la libération des otages du Hamas

Plus d’une centaine de personnes se sont rassemblées devant l’Assemblée législative, dimanche, pour manifester leur solidarité envers Israël. Ces derniers ont aussi tenu à honorer tous ceux qui ont été tués, blessés ou pris en otage par le Hamas.

Cet événement a été organisé par la Synagogue Beth Jacob de Regina.

Le rabbin Jeremy Parnes affirme que le conflit entre Hamas et Israël qui dure depuis maintenant trois semaines est très éprouvant pour les membres de la synagogue.

Plusieurs personnes de la communauté qui sont présentes ici aujourd’hui sont tristes et anxieuses , indique-t-il. La plupart d’entre nous avons de la famille et des amis en Israël.Certains ont été kidnappés, assassinés ou blessés. D'autres se sont portés volontaires pour aider les gens là-bas.

Vitali, un des organisateurs de l’événement, se dit inquiet pour ses proches qui sont restés en Israël.

Ce dernier a d’ailleurs refusé de divulguer son nom de famille pour des raisons de sécurité.

Ma mère, mon oncle, ma nièce et mon ami vivent en Israël , raconte Vitali. À chaque fois que je les appelle, nos conversations téléphoniques sont interrompues par des tirs de roquettes qui surviennent constamment.

Vitali souhaite que la paix soit rétablie au plus vite dans la région, mais en attendant, il tient à rappeler que plus de 200 personnes ont été prises en otage par le Hamas.

Le conflit qui a éclaté entre Israël et le Hamas le 7 octobre dernier a coûté la vie à plus de 1400 Israéliens jusqu’ici, alors que le ministère de la Santé à Gaza rapporte plus de 8000 morts parmi les Palestiniens.

Avec les informations de Coralie Hodgson