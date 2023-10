Le gouvernement du Nouveau-Brunswick propose de réduire le taux d’impôt foncier des établissements de soins de santé.

Un récent rapport du vérificateur général de la province, Paul Martin, faisait état d’un manque de financement des foyers de soins.

Si cette proposition est adoptée, plus de 700 établissements pourraient recevoir un allègement d’impôt foncier d’environ 6 millions de dollars par année. Ce serait une économie moyenne de 8500 $ par établissement.

Je trouve que c’est une bonne nouvelle. C’est que dans notre domaine, on a besoin, avec tous les avantages qu’on a perdus pendant la COVID. Je pense que c'est un gros positif pour nous autres , affirme Nathalie Blanchard, propriétaire de la Résidence McGraw à Bathurst.

Ça va donner un peu plus d’aise , dit-elle, pour mes activités, pour le transport .

Pas suffisant

Colette Loire, présidente du Club des aînés de Notre-Dame-des-Neiges de Campbellton, ne pense pas que ce soit la solution. C’est une aiguille dans une botte de foin. Pour aller chercher cet argent, il va falloir relever beaucoup de bottes de foin. Non, non, non, c’est pas ça qu’il faut , illustre-t-elle.

Elle aimerait plutôt que le gouvernement de Blaine Higgs réinvestisse en santé ses imposants surplus.

M. Higgs a réussi à garder de l’argent. Je pense que cet argent serait quand même beaucoup plus utile pour aider les foyers de soins , déclare Mme Loire.

Malgré leur divergence d’opinions, Nathalie Blanchard et Colette Loire s’attendent à beaucoup plus de mesures pour aider les foyers de soin à recruter du personnel et à faire face à la hausse du coût de la vie.

D'après le reportage de Babatundé Lawani