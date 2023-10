Diminution des dons de vêtements dans des organismes de l’Estrie

Des organismes de l'Estrie remarquent une baisse dans les dons d'articles usagés. Ils affirment devoir s'ajuster à ce qu'ils estiment être une conséquence de l'inflation.

Chaque semaine, Raphaël Ranger reçoit des sacs de vêtements seconde main à son usine de Granby. Après avoir trié toute cette matière, il l'envoie outre-mer, afin qu'elle soit revendue dans une trentaine de pays, en Afrique et Asie.

Selon un rapport de 2018 de l'Association SMART, un organisme dédié au recyclage des textiles, le quart des vêtements donnés suivent ce même parcours.

On peut calculer sur une année normale environ 6 millions de livres de vêtements. Il y a des millions de gens qui vont porter les vêtements qui sont traités à mon usine en fin de compte, quand tu le vois au bout de la ligne , explique-t-il.

En presque 10 ans d'activités, le président de RD Recyclage remarque que les gens donnent un peu moins qu'avant en cette année frappée par l'inflation.

Au niveau de la quantité, c'est pas si pire, mais pour ce qu'il en est de la qualité, elle a baissé. Parce que les gens vont garder plus longtemps leurs vêtements et vont moins avoir d'argent à dépenser.

Même constat chez Estrie Aide à Sherbrooke, dont le centre de dons reçoit un peu moins de visiteurs qu'à l'habitude.

Chez nous, Estrie Aide, on a un volet vêtements et un volet accessoire de cuisine, puis dans les accessoires de cuisine et articles de sport, on a senti une petite baisse, donc c'est un défi constant pour nous , décrit Michel Lessage, le directeur général d'Estrie Aide.

Le défi de revaloriser des articles de moins bonne qualité

Chez RD Recyclage, comme chez Estrie Aide, des solutions sont mises de l'avant pour détourner le plus d'objets possible de l'enfouissement, même quand la qualité n'est pas au rendez-vous.

On a des partenaires pour pouvoir faire la collecte de ces biens-là, pouvoir les récupérer, mais ce ne sont pas des produits qui se retrouvent nécessairement sur les tablettes , souligne Michel Lessage.

Raphaël Ranger de RD Recyclage cherche aussi des avenues pour ces produits plus difficiles à revaloriser.

On peut aussi faire des chiffons ici, les découper ou faire n'importe quoi d'autre avec, ce qu'on peut faire, on va le faire. C'est sûr qu'il y a des limitations, mais quand même, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le textile , explique-t-il.

En cette Semaine québécoise de réduction des déchets, ces organismes continuent de sensibiliser les Estriens à penser à donner leurs articles usagés. À l’échelle mondiale, 85 % des textiles produits finissent encore chaque année au dépotoir.

Avec les informations de Pierrick Pichette