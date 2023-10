Un enseignant de Vancouver court 2 marathons pour que soient financés les repas scolaires

Un enseignant de Vancouver a fait 200 fois le tour de son école en courant pour demander au gouvernement fédéral de tenir sa promesse de mettre en place une politique nationale en matière d’alimentation dans les écoles. Brent Mansfield a couru l’équivalent de 90 kilomètres, soit plus de deux marathons complets, en 12 heures.

Le gouvernement du Canada s'est engagé, en 2021, à consacrer 200 millions de dollars par année à la mise en place d'un programme alimentaire national dans les écoles. Nous sommes prêts pour cela. Mes élèves sont prêts. Ce pays est prêt pour cela , a affirmé l’enseignant à l’école primaire Lord Roberts, alors qu’il exécutait son exploit, vendredi.

En 2019, le gouvernement fédéral s’était engagé à créer une politique alimentaire universelle en milieu scolaire, un engagement réitéré en 2021 dans sa plateforme de réélection. Une consultation publique a aussi été organisée sur ce à quoi ressemblerait un éventuel programme.

Brent Mansfield est convaincu qu’il modifierait les habitudes alimentaires de ceux qui en bénéficient tout au long de leur vie.

Cela change leur relation avec la nourriture. [...] Nous sommes tous très occupés dans notre société. Les parents travaillent. Il y a une crise de l'abordabilité. Les programmes alimentaires scolaires ne résolvent pas tous ces problèmes, mais ils [s’y attaquent].

L'établissement Lord Roberts possède son propre programme de repas, et cela a fait toute la différence pour Francesca Murray, dont l'enfant est en 7e année. La mère de famille a eu plusieurs problèmes de santé au cours de la dernière année.

Nous avons du mal à nourrir nos enfants. Nous avons du mal à faire nos courses chaque mois [en raison de l’inflation]. Je n'avais pas prévu de tomber malade. Je n'avais aucune idée que cela allait arriver. C'est pourquoi ce type de programme me permet, en tant que parent, d'avoir l'esprit tranquille , a-t-elle témoigné.

Brent Mansfield souhaite qu’un tel programme soit mis sur pied le plus tôt possible, d’autant plus que le Canada est le seul pays du G7 sans programme national d’alimentation scolaire.

Avec des informations de Michelle Gomez