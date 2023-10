Plus de trois mois après des inondations éclairs qui ont causé la mort de quatre personnes en Nouvelle-Écosse, les 21 et 22 juillet, des sinistrés subissent encore les conséquences des intempéries.

Des entreprises qui ont subi des dommages n’ont toujours pas rouvert leurs portes. Elles disent attendre plus d’aide financière de la province.

Ryan Hayes, propriétaire de Resto Urban Dining, à Bedford, est l’un d’entre eux.

L’eau avait commencé à monter si rapidement qu’il avait dû évacuer les clients qui étaient en train de manger.

Le restaurant dit que la fin octobre est normalement occupée. Il la rate en ce moment, et il a peur d’être privé de la manne de fin d’année. Il explique qu’il doit annuler des réservations des Fêtes, parce qu’il ne sait pas s’il sera ouvert.

Ryan Hayes a fait une demande d'aide aux sinistrés quelques semaines seulement après l'inondation. Il affirme ne toujours pas avoir eu de réponse de la province.

Son cas n’est pas unique. Non loin de là, le propriétaire de Choice Health Centre dit être encore en train de retaper ses locaux. Nick Stryniak dit lui aussi avoir fait une demande d’aide quelques semaines avec l’inondation, mais ne pas avoir eu de réponse.

Il dit ne pas savoir combien il recevra.

Le gouvernement provincial affirme avoir reçu plus de 900 demandes d'entreprises et de particuliers, et que leur traitement pourrait prendre des mois.

D’après le reportage de Kheira Morellon