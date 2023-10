Le cri du cœur d’une chirurgienne de Magog

Un médecin de Magog porte un regard rempli de respect, mais aussi d'inquiétude envers le système de santé québécois. Marie Sauvé, une chirurgienne générale, reproche aux différents ministres de la Santé au fil du temps d'avoir déshumanisé les soins de santé. Dans une lettre ouverte, elle s'excuse auprès de ses patients.

C'est une lettre qui vient du fond du cœur. Je sentais vraiment profondément le besoin d'informer la population de ce qui se passe actuellement , explique d'entrée de jeu Marie Sauvé.

Depuis quelques années, elle se désole de voir l'hôpital de Magog perdre des plumes dans les soins de proximité et s'en excuse publiquement.

Perte des soins de proximités à Magog

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS s'est emparé de la gestion et de nos plateaux techniques. Nos deux salles d'opération sont maintenant occupées par plus de 55 chirurgiens de Sherbrooke , explique-t-elle.

La chirurgienne déplore qu'elle n'opère plus qu'une fois par mois, alors qu'elle avait autrefois l'habitude d'être en salle d'opération toutes les semaines.

À Sherbrooke, la grosse problématique actuelle, ils ont des salles d'opération, mais ils ne peuvent pas les faire fonctionner à 100 % à cause du manque de personnel , affirme-t-elle.

Selon elle, la réforme menée par le ministre Gaétan Barette entre 2014 et 2018 a causé beaucoup de torts au système. Elle reproche aussi à l'actuel ministre Christian Dubé de vouloir créer l'agence Santé Québec qui pourrait amplifier le problème.

Ça va être encore une plus grosse machine qui va gérer tout le Québec. À mon avis, ca va être encore pire parce que la centralisation à outrance, ce n'est pas la solution.

Les problèmes du système de santé sont également causés par une lourdeur administrative de plus en plus grande.

Il y a un peu trop de gestionnaires qui font des tâches plus ou moins pertinentes. Ces gens-là, en général, sont formés. Ce sont souvent des infirmières, des bachelières. Jai l'impression qui si on ramenait ces gens-là sur le terrain, ce serait plus utile , souligne-t-elle.

Marie Sauvé prendra sa retraite d'ici deux ans mais elle promet d'être aux aguets.

Avec les informations de Jean Arel