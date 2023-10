Vêtements, coiffure et soins médicaux en tous genres pour des sans-abri de Toronto

Services dentaires, d'optométrie, d'aide juridique, nouvelle coupe de cheveux, vêtements et même de l'acupuncture, plus de 1000 personnes en situation d'itinérance ont pu bénéficier gratuitement dimanche d'une foire aux services organisée à Toronto.

C'est la 10e fois que ce rendez-vous est mis sur pied au Centre Mattamy Athletic, au centre-ville. L'idée est de concentrer toute cette panoplie de services en un événement afin de les rendre accessibles en un même lieu à des gens qui en sont souvent privés, explique Melody Li, directrice générale de la structure organisatrice, Homeless Contact Toronto.

Ce type de salon créé à l'intention des sans-abri provient de San Francisco et est désormais présent dans de nombreuses villes d'Amérique du Nord , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Melody Li est la directrice générale de Homeless Connect Toronto. Photo : Radio-Canada

Pouvoir recevoir ce traitement est crucial, souligne Shaun Powel, qui est tombé dans l'engrenage de la rue des suites d'un licenciement. Après une pédicure, de nouveaux vêtements et une nouvelle coiffure, je me sens différent quand je repars de cet endroit, comme si je redevenais un être humain, dit-il. C'est vraiment important.

De plus en plus de monde se rend à l'événement, assure Mme Li, qui dirige l'attention vers la crise du logement et l'inflation qui la nourrit pour expliquer la situation. Il y a une crise du sans-abrisme à travers tout le Canada , dit-elle, qui est renforcée par un fort afflux de demandeurs d'asile. Donner l'accès aux services d'aide devient alors très important .

Ouvrir en mode plein écran Certains ont pu recevoir des soins dentaires. Photo : Radio-Canada

Selon Homeless Connect Toronto, la ville a compté près de 10 000 personnes sans-abri au cours des trois derniers mois.

Avec les informations d'Andréane Williams