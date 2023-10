La citrouille est sculptée, prête à servir de lanterne terrifiante. Le costume est choisi et les sacs de bonbons sont remplis. Tout est en place pour une fête agréable. Mais, qu’arrivera-t-il de tout ça le 1er novembre? Les restes serviront-ils de nouveau l'an prochain ou finiront-ils au dépotoir? Des organismes estiment que l’Halloween est l’une des fêtes où l’on pollue le plus, certains la qualifient même de « catastrophe environnementale ».

Avec un minimum de préparation, ces organismes croient qu'il est possible de faire la fête de façon écoresponsable. (Photo d'archives)

Des spécialistes pensent que plusieurs choix peuvent être faits pour moins consommer et s'amuser quand même.

On a tous du vieux linge à la maison qu'on peut transformer en bandit ou en pirate ou en reine des neiges, peu importe. Même chose pour les décorations. Pas besoin d'avoir des décorations flamboyantes en plastique avec des lumières , rappelle Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets.

Mais les parents que nous avons rencontrés admettent adbiquer sous la pression. C'est difficile quand t'as des enfants d'aller au magasin pis qu'ils ne te demandent pas 36 millions de choses, surtout pour l'Halloween donc on cède le 3/4 du temps. Dans cette famille, les costumes ont été achetés neufs.

Pas question de culpabiliser les parents pour Myriam Laroche, stratège en développement durable du textile et du vêtement, au Collectif Détour, qui considère que réduire la consommation est un choix de société, et pas qu'un choix personnel.

J'invite souvent les écoles à s'impliquer dans tout ce qui est costume d'Halloween. Pourquoi ne pas avoir sur place une boutique échange où il y a réutilisation de vêtements, ou l’inscrire dans le curriculum en Économie familiale, pour faire les costumes.

Des costumes, prêts à prêter, dans un organisme communautaire. (Photo d'archives)

Mme Laroche préconise l’achat de costume dans des friperies ou des sites de revente, mais considère qu'il y a encore du chemin à faire. Beaucoup des costumes sont faits en plastique, en polyester, en nylon, explique-t-elle. Ce sont des matières très difficiles à décomposer.

Vêtue d’un grand costume gonflable, une maman nous a dit : Nous, on a dépensé beaucoup trop cette année, visiblement. On a tout acheté neuf cette année. C'est exceptionnel, on est allé fort.

La citrouille particulièrement gaspillée

La citrouille, symbole de l’Halloween, est une grande mal-aimée dans nos assiettes comme le fait savoir Karel Ménard. Si vous ne savez pas quoi faire avec votre citrouille après l'Halloween, n'en achetez pas. Les citrouilles, c'est un aliment... On en produit autour de 80 000 tonnes par année au Canada et plus des deux tiers ne sont pas consommés, elles sont simplement jetées , affirme-t-il.

Des portages à la citrouille, des muffins, et bien d'autres recettes peuvent être réalisées avec la chair des citrouilles. Les graines peuvent être grillées, etc. (Photo d'archives)

Et pourtant, à peu près tout de la citrouille peut être consommée. Des dizaines de recettes peuvent être concoctées avec les enfants, rappelle M. Ménard.