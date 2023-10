Un colloque sur la transition énergétique s’est déroulé cette fin de semaine à Saint-Léonard-d'Aston, au Centre-du-Québec. L'événement était une initiative du comité citoyen Pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska.

L'objectif, selon les organisateurs, était de permettre aux quelques 200 citoyens de la MRC de Nicolet-Yamaska présents de se faire une tête sur la question des éoliennes.

Il nous faut le pour, le contre, les alternatives. [Donc aujourd’hui], on explore les alternatives.

Aucun projet éolien n’est actuellement sur la table de la MRC, puisque les maires ont choisi de ne pas participer au dernier appel d’offres d’Hydro-Québec. La porte-parole de ce mouvement citoyen craint toutefois de nouveaux appels d’offres d’Hydro-Québec on se dit qu’avant que les prochains appels d'offres soient là, il faut d'abord avoir réfléchi collectivement , ajoute-t-elle.

Toute la journée, des conférenciers se disant indépendants ont pris la parole. Certains ne sont pas totalement opposés au développement éolien.

C'est une richesse collective, donc c'est la collectivité qui devrait exploiter ça

Louis-Gilles Francoeur est également un ex-vice-président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). Il croit toutefois qu'on peut implanter ces parcs éoliens à des endroits plus propices que dans des milieux agricoles où il n'y a pas d'acceptabilité sociale.

Règlement sur l’implantation d’éolienne

La MRC a annoncé la semaine dernière son intention d’adopter prochainement un règlement de contrôle intérimaire relatif à l’implantation d’éoliennes sur le territoire de Nicolet-Yamaska. Le conseil des maires a l’intention de l’adopter sans faire de référendum auprès de la population.

Des élus s'étaient ouvertement opposés à cette volonté des maires de la MRC. C’est le cas de la conseillère municipale à Saint-Zéphirin-de-Courval, Rachel Fahlman, qui était présente au colloque. Les municipalités auront le choix d'adopter un règlement plus sévère. C'est ce qui m'inquiète aussi parce que, en ce moment, je ne ressens pas cette volonté politique de la part de la majorité des élus , lance-t-elle.

Hydro-Québec n’abandonne pas

Hydro-Québec défend toujours sa stratégie actuelle avec des appels d'offres.

C'est un modèle qui sert bien Hydro-Québec et ses clients

La société d’État n’envisage pas de développer une expertise et souhaite poursuivre le travail avec des promoteurs privés on a beaucoup d'expertise en matière d'exploitation de centrales hydroélectriques dans la construction de projets comme ça, mais on n'a pas celle de la construction de parcs éoliens ou encore de l'exploitation de parc , affirme-t-il.

Le comité pour un choix éclairé poursuit son travail et proposera bientôt un plan pour la transition énergétique.

La préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska a quant à elle décliné notre demande d’entrevue.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger