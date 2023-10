Au Nouveau-Brunswick, les consultations publiques sur les petits réacteurs nucléaires modulaires se sont terminées en fin de semaine à Fredericton, trop discrètement au goût de certains, vu la gravité du sujet.

Tant l’actuel gouvernement progressiste-conservateur que l'opposition libérale ont vanté l’idée d’utiliser cette technologie comme alternative aux sources d’énergie fossiles.

Les petits réacteurs nucléaires modulaires ( PRM ) ne génèrent pas directement de gaz à effet de serre ( GES ), mais certains procédés qui l'entourent, comme l'extraction de l'uranium, en produisent. D'autres risques associés au nucléaire existent.

Si le Nouveau-Brunswick a consulté le public à ce sujet, il n’est pas certain que le public l’ait su.

C'est pas quelque chose qui circulait abondamment dans la société. Je ne pense pas qu'on est très intéressé d’avoir beaucoup de commentaires , observe Ronald Babin, un auteur spécialisé dans les questions d'énergie nucléaire.

Cet expert croit que le gouvernement s'est focalisé sur les petits réacteurs nucléaires et n'a pas envie d'entendre des commentaires qui contredisent leur choix.

C'est un pari qui n'est pas assuré de réussir. Les petits réacteurs ne sont pas si petits que ça. C'est une technologie qui est en développement, qui n'est pas éprouvée, et on nous fait miroiter que c'est une bonne affaire. Ce qui est loin d'être évident , a déclaré Ronald Babin dans un entretien, dimanche.

Ces réacteurs modulaires prendraient au moins une dizaine d’années à mettre en place, affirme-t-il. Cela retarderait une transition énergétique qui doit se faire maintenant.

On sait qu'il y a toutes sortes de formes d'énergies [...] renouvelables qui sont éprouvées, qui sont moins chères, qui peuvent être installées rapidement , dit M. Babin.

Jean Philippe Sapinski, professeur d'études de l'environnement à l'Université de Moncton, note la même chose. Une centrale d’énergie solaire peut être prête en un an; un parc éolien entre un et trois ans.

La technologie qu'on nous propose — ARC, Moltex — c'est pas des technologiques qui existent. Elles sont en train d'être développées. Ils nous disent que peut-être qu'ils vont avoir un prototype en 2030, plus vraisemblablement en 2035, 2040 , a-t-il dit lors d’une entrevue, vendredi.

La crise climatique, on a seulement quelques années pour se retourner de côté. Et c'est ce que permet le solaire et l'éolien.