Manifestation de soutien aux Palestiniens à Saguenay

Une manifestation de soutien au peuple palestinien s’est déroulée dimanche après-midi à la Place du citoyen de l’arrondissement de Chicoutimi.

Elle a été organisée par la Riposte socialiste de Saguenay et a réuni une cinquantaine de personnes.

Un des slogans des communistes à travers l’histoire, c’est qu’une attaque contre un, c’est une attaque contre tous. Donc, nos frères et soeurs palestiniens qui sont victimes en ce moment d’une offensive génocidaire, on dénonce ça. Mais, ça s’inscrit dans 75 ans d’oppression, d’occupation, d’écrasement de toute la résistance et de la volonté de créer une nation , pointe le militant communiste Louis-François Perry.

La Riposte socialiste de Saguenay avait organisé un autre rassemblement de soutien à la Palestine en début de semaine à l'Université du Québec à Chicoutimi.

Ces manifestations se déroulent alors que la situation est de plus en plus difficile dans la bande de Gaza, assiégée par les forces israéliennes depuis trois semaines.