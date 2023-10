Une collecte d’histoires paspéyas fructueuse pour le conteur Patrick Dubois

Du 16 au 25 octobre, le conteur de Carleton-sur-Mer Patrick Dubois a sillonné le territoire de Paspébiac pour recueillir les histoires racontées par ses habitants. Bilan du séjour : plus de 200 personnes rencontrées et 300 éléments d’histoires entendus.

Le conteur et collecteur d'histoires Patrick Dubois est très satisfait de son passage à Paspébiac visant à valoriser un pan important du patrimoine immatériel des Paspéyas : la tradition orale.

J’ai eu beaucoup d’histoires, beaucoup d’éléments , se réjouit-il en soulignant la générosité des gens rencontrés. J’ai des groupes de personnes que je revoyais chaque jour dans un café et ils prenaient des nouvelles de ma recherche, ils voulaient savoir si j’avais de nouvelles histoires. Je leur racontais et ça leur en rappelait d’autres.

Ça a fait boule de neige comme on l’espérait.

Il a su capter l'imaginaire collectif à travers des centaines d’éléments narratifs qui se transmettent de génération en génération, peu importe qu’ils soient vrais ou non. Seul critère pour consigner les propos dans son inventaire : la même histoire devait être racontée par au moins deux personnes différentes.

Patrick Dubois notait soigneusement toutes les histoires qui lui étaient relatées dans son carnet, pour ensuite les entrer dans une base de données informatique. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Des histoires de guérisseurs et d'hommes forts

On m'a beaucoup parlé de gens qui avaient le don d’arrêter le feu, d’arrêter la brûlure, ça, c’est revenu vraiment souvent , mentionne-t-il. On m’a aussi parlé de superstitions, des choses qui portent chance ou malheur.

J’ai entendu beaucoup d’histoires d’hommes forts, des histoires de maisons hantées, d’apparitions surnaturelles, ou de croyances.

Pour récolter ces récits, le conteur a toutefois dû changer quelque peu ses plans. Il était d’abord prévu qu’il demande l’hospitalité pour dormir chez l’habitant, ce qui s’est avéré plus difficile qu’anticipé.

Les gens de Paspébiac n’ont pas l’habitude de recevoir du monde à coucher sur le divan, donc ce n’était pas si fréquent qu’on me l’offre. […] J’ai fait des soirées de conte chez l’habitant, mais pas autant que j’aurais voulu , note Patrick Dubois.

Patrick Dubois a profité d'un atelier artistique pour rencontrer une dizaine de résidentes de Paspébiac pour collecter des histoires. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Il n’a toutefois pas été en reste en allant à la rencontre des gens dans les lieux publics, les restaurants et les écoles. Je pensais devoir habiter chez les gens pour récolter les histoires, mais finalement, après le premier café c’était déjà parti, alors ce n’était plus nécessaire de le faire , explique-t-il.

Patrick Dubois confie même avoir entendu certaines histoires très touchantes durant son séjour.

Quand tu reçois un témoignage, seul à seul, d’une personne qui te raconte à quel point elle a été sauvée par une autre et que l’émotion vient, là on se rend compte que c’est de l’ordre de la confidence et c’est un beau cadeau qu’on me faisait de m’offrir cette confiance-là , rapporte-t-il.

Patrick Dubois croit que les nombreuses cultures qui se sont entremêlées sur le territoire de Paspébiac, que ce soit celles des Basques, des Jersiais, des Autochtones, des Anglais et des Acadiens, sont le vecteur d'une tradition orale foisonnante. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Une démarche municipale

C'est la Ville de Paspébiac qui a approché Patrick Dubois pour effectuer cette collecte d’histoires. Depuis deux ans, la Ville inventorie son patrimoine culturel, et la tradition orale en fait partie.

La directrice du service de la culture et du patrimoine à la Ville de Paspébiac, Chantal Rouleau, estime que le patrimoine vivant se doit aussi d'être préservé. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

On a beaucoup travaillé sur les bâtiments, sur les histoires vraies sur les métiers, sur un tas de trucs, mais il y a un tas d’histoires qui finissent par se discuter sur le coin de la porte, à la fin d’une rencontre, quand il commence à faire noir , mentionne la directrice de la culture et du patrimoine, Chantal Robitaille. On n'avait jamais pris le temps de les inventorier.

C’est souvent nos aînés ou des personnes d’un certain âge qui connaissent les histoires et on se rend compte que nos plus jeunes ne les savent pas toutes.

Un recueil lancé le 25 novembre

Après ses dix jours de collecte d'histoires, Patrick Dubois s'affaire maintenant à rédiger un recueil qui sera lancé le 25 novembre. Le but de cette démarche est de laisser une trace du patrimoine immatériel récolté tout en dynamisant la tradition orale.

La démarche de Patrick Dubois se poursuit avec l'écriture de recueil des histoires recueillies lors de son séjour à Paspébiac. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le recueil contiendra de courts résumés des principales histoires récoltées, car le but n'est pas de cristalliser la tradition orale en expliquant tous les détails d'un récit, d'autant qu'une même anecdote se présente souvent sous plusieurs versions.

L’objectif de ce livret-là, c’est que ça soit dans les maisons, que ça traîne sur les tables de salon, de cuisine, que les gens le consultent pour se souvenir ensemble et se mettent à chercher ensemble, un peu comme une carte au trésor.

Il y aura beaucoup d’espace pour ajouter des notes dans ce cahier-là, parce que j’ai envie que chaque cahier devienne différent comme les mêmes versions d’une histoire qu’on se met à porter de manière orale , ajoute-t-il.

L’expérience de collecte d’histoires menée par Patrick Dubois à Paspébiac pourrait faire boule de neige. D’autres municipalités ont déjà manifesté leur intérêt à répéter l’expérience sur le territoire.