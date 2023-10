Conflit Israël-Hamas: des enfants sherbrookois marchent pour la paix

Plusieurs dizaines de manifestants ont marché dans les rues de Sherbrooke pour réclamer la fin des hostilités dans le conflit qui oppose l'Israël et le Hamas.

En cette troisième semaine de mobilisation, les organisateurs ont choisi de mettre de l'avant les enfants qui ouvraient la marche.

L'un des organisateurs de la marche, Mohamed Soulami, souligne que la communauté demeure mobilisée.

Malheureusement, la guerre continue. On aurait préféré ne pas faire d'autres marches, mais la guerre continue et on voit le nombre de victimes, c'est incroyable.