Les premiers flocons menacent de tomber sur l’Est-du-Québec

Les flocons n’attendront pas que les chansons de Noël résonnent cette année. Dans plusieurs secteurs de l’Est-du-Québec, un manteau neigeux pourrait faire son apparition dès la nuit prochaine, ce qui rendra les conditions routières difficiles.

Environnement Canada a publié un bulletin météorologique spécial pour une bonne partie du Bas-Saint-Laurent et de la Haute-Côte-Nord.

Plus de 10 centimètres de neige pourraient s’accumuler par endroits, surtout en terrains élevés, précise l’agence gouvernementale.

Sur la rive sud du Saint-Laurent, les secteurs de Kamouraska, de Trois-Pistoles et de Témiscouata seront les plus enneigés, avec une probabilité d'accumulation de 10 centimètres de neige. En tout, cinq centimètres sont attendus dans les secteurs de Rimouski, de Mont-Joli, d’Amqui et de la Matapédia.

Sur la Côte-Nord, les secteurs de Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine, des Escoumins et de Forestville pourraient recevoir plus de cinq centimètres par endroits.

C’est une dépression en provenance du Midwest américain qui amène cette première neige automnale dans l’Est-du-Québec.