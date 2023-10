Selon l’AUPE, il y aura de nombreuses négociations de conventions collectives en 2024

Le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Alberta (AUPE) a tenu son 46e congrès annuel au Centre EXPO à Edmonton du 26 au 28 octobre, à la veille d'une année de négociations qui sera historique selon le syndicat.

Les négociations des différentes conventions collectives sont au cœur des préoccupations des membres de l' AUPE , affirme le président du syndicat, Guy Smith.

Ce qui est unique ici, ce n'est pas simplement l'ampleur des négociations, mais aussi le fait que presque toutes nos équipes de négociation vont présenter des demandes très similaires , explique-t-il.

Au cours de l'année prochaine, environ 82 000 membres vont entamer des négociations contractuelles avec divers employeurs à travers les divers secteurs représentés par le syndicat, dont les services gouvernementaux, les organismes et agences de soins de santé ainsi que le secteur de l'éducation.

Les équipes de négociation du syndicat se concentreront sur des questions clés telles que les augmentations salariales, la sécurité de l'emploi, les niveaux de dotation en personnel, l'amélioration des avantages sociaux et les services de soutien en santé mentale.

Pour la première fois probablement dans notre histoire, l'ensemble du syndicat, quel que soit le lieu de travail de nos membres, a les mêmes revendications.

Le président du syndicat souligne l'ampleur de cette occasion durant laquelle un nombre important de membres seront représentés aux tables des négociations. Toutefois, Guy Smith reconnaît tout de même que cela représente également un défi pour l' AUPE

Publicité

C'est un défi parce que notre travail consiste à coordonner autant que possible toutes ces tables de négociations et à veiller à ce qu'il y ait une communication entre les différents groupes de travailleurs afin qu'ils se soutiennent les uns les autres , explique-t-il. Mais c'est une occasion extraordinaire que nous devons saisir.

Déroulement de l’assemblée

Le deuxième jour du congrès a commencé par l'élection de la nouvelle équipe de direction de l' AUPE . Guy Smith a été élu à nouveau comme président du syndicat pour un mandat de deux ans, un nombre qui s'ajoute à ses déjà 14 années à la tête de l'organisation.

Les délégués ont ensuite débattu six résolutions constitutionnelles ainsi qu'une résolution générale présentée par le comité des femmes de l' AUPE qui demande à ce qu'il priorise un plan concret qui s’attaque aux questions de violences domestiques.

Ouvrir en mode plein écran Environ 1000 membres ont participé à la 46e congrès annuel du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Alberta qui a eu lieu au Centre EXPO à Edmonton du 26 au 28 octobre. Photo : Radio-Canada / Emily Fitzpatrick

Lors de la dernière journée du congrès, le comité de l'environnement a présenté une résolution visant à éduquer et à communiquer avec les membres au sujet du changement climatique. Pour sa part, le comité de l'équité salariale et sociale a proposé deux résolutions visant à éduquer les équipes de négociation au sujet de l'équité salariale et à soutenir le principe d'un salaire de subsistance pour tous les membres.

Le comité des femmes, de son côté, a annoncé sa volonté de faire pression sur tous les ordres de gouvernement pour rétablir un bureau indépendant de défense des personnes âgées, un moratoire sur les soins privés de longue durée à but lucratif, ainsi qu'un plus grand nombre d'heures de soins directs que les Albertains reçoivent dans les établissements de soins continus.

Dans sa réflexion sur les priorités énoncées lors de l’événement, Guy Smith rappelle l'importance des négociations des conventions collectives à venir, dans la mesure où les travailleurs albertains ne sont pas épargnés par les taux d'intérêt élevés et l'inflation galopante.

Ouvrir en mode plein écran Le président du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Alberta, Guy Smith, a à nouveau été élu au titre lors du congrès annuel de l’union qui a conclu samedi. Photo : Radio-Canada / Emily Fitzpatrick

Les travailleurs sont les premiers à souffrir et il est impératif que nous cherchions à obtenir des augmentations de salaire significatives , indique-t-il. Il faut aussi tenir compte de la menace des pertes d'emploi dues à la sous-traitance et à la privatisation, ou tout simplement aux compressions budgétaires.

Publicité

Environ 1000 membres ont participé au congrès qui, selon le président de l' AUPE , a vu la participation de travailleurs plus jeunes et plus diversifiés.

C'est fantastique, car ces voix sont vraiment importantes et, parfois, on ne les entend pas assez souvent , conclut-il.

Avec les informations de Emily Fitzpatrick