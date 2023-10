Les responsables de la santé publique dans la région de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, sauront dans les prochaines semaines si des matières chimiques ont contaminé les sols après l’incendie majeur survenu à la fin de l’été dans une entreprise de récupération de métal.

Vers 1 h 30 le matin du 14 septembre, un feu s’est déclaré dans un tas de ferraille appartenant à l’entreprise American Iron & Metal ( AIM) , dans le port de Saint-Jean.

L’incendie a fait rage pendant une quarantaine d’heures. L'épaisse fumée a entraîné la fermeture d'écoles. On a demandé à des résidents de ne pas sortir.

Comme 10 000 voitures en feu

On devrait connaître d’ici la mi-novembre les résultats de tests effectués sur des échantillons de sol prélevés à 12 endroits, a indiqué la Dre Kim Barker, médecin hygiéniste régionale pour le sud du Nouveau-Brunswick, lorsqu’elle a témoigné devant le comité municipal sur la sécurité publique la semaine dernière.

Une épaisse colonne de fumée monte, le 14 septembre à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

La question à un million de dollars , a-t-elle dit, est de savoir ce qu’on cherche exactement dans ces échantillons.

Décider quels produits chimiques - certains cancérigènes - on veut mesurer est d’une importance capitale, ajoute-t-elle.

La liste est longue : cyanure, mercure, biphényles polychlorés (aussi appelés BPC ), dioxines, furane, composés organiques volatils et hydrocarbures.

Ce que nous avons décidé de faire , a expliqué la Dre Barker, c’est de présumer que c’est une voiture entière qui a pris feu, pleine d’essence, avec ses pneus, et de déterminer quels produits chimiques émaneraient d’un feu de voiture .

La médecin ajoute que le chef des pompiers de Saint-Jean lui a dit que le brasier de septembre était l’équivalent de 10 000 automobiles en feu.

Neuf endroits potentiellement contaminés

Les échantillons ont été prélevés à 12 endroits, dont neuf qui se sont directement retrouvés sous le panache de fumée dégagée par l’incendie.

Ce sont les jardins communautaires Broncos Blooming, Carleton, Courtney Bay, Crescent Valley, Greater Saint John, Rainbow Park et Shamrock Park, ainsi que la serre et les jardins communautaires The Growing Place.

Des résidents de Saint-Jean observent l'incendie, le 14 septembre. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Le Centre correctionnel régional de Saint-Jean est l’autre endroit sous le panache de fumée.

Des échantillons ont aussi été prélevés à quelques autres sites à proximité : la promenade Dannell, le terrain du Centre scolaire Samuel-de-Champlain et celui de l’école Harbour View High.

Ces trois derniers lieux n’ont pas été recouverts par le panache de fumée, le vent l’ayant poussé dans une direction opposée. On y a prélevé des échantillons pour déterminer quels produits chimiques auraient pu se trouver dans le sol avant l’incendie, et comparer avec les échantillons recueillis sous le panache de fumée.

Si des produits chimiques sont trouvés dans ces trois sites, alors la Ville et les responsables du gouvernement devront avoir une discussion plus approfondie pour décider quoi faire , dit la Dre Barker.

Qui va payer?

Les jardiniers doivent s’attendre à devoir remplacer toute la terre de leurs potagers si les tests démontrent que l’incendie a déposé des contaminants dans le sol, a indiqué la Dre Barker.

Il reste à savoir qui paiera pour cela et si des gens pourront être dédommagés, reconnaît la médecin hygiéniste. C’est une question à laquelle son bureau n’a pas le pouvoir de répondre, précise-t-elle.

La Dre Kim Barker est médecin hygiéniste régionale pour le sud du Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives) Photo : CBC / Travis Burke

Dans l’intervalle, les responsables de la santé publique recommandent de bien laver ou congeler les légumes qu’ils ont fait pousser, s’ils ne veulent pas les jeter.

L’Administration portuaire de Saint John et l’entreprise AIM ont aussi engagé des consultants pour effectuer des tests. La Dre Barker dit ignorer où ils ont pris leurs échantillons et quels tests ils vont effectuer. Elle espère qu’ils recherchent le même type de contaminants, car de cette façon, il sera possible de comparer les résultats.

Qualité de l’air

La santé publique regarde aussi les effets sur la qualité de l’air qui ont été mesurés au moment de l’incident. Des particules fines ont été détectées à des niveaux plus élevés qu’à l’habitude avant de se dissiper, en particulier sur la rue Castle.

Il est important de reconnaître que ce secteur, qui est essentiellement un parc industriel, n’a jamais eu, au départ, une qualité de l’air décente , a mentionné la Dre Barker.

La santé publique a aussi demandé à l’Hôpital régional de Saint-Jean des données pour savoir s’il y avait eu autour de cette période une hausse des hospitalisations pour des difficultés respiratoires, des malaises cardiaques, ou des problèmes inhabituels de peau ou d’yeux.

Selon la Dre Barker, il n’y a pas eu de hausse notable de patients qui se sont présentés pour ce type de problème. Cela dit, cela ne prouve pas que des gens n’ont pas eu ces problèmes à cause du feu. Il est possible qu’ils en aient souffert, mais sans se rendre à l’hôpital, ajoute la médecin.

Un rapport détaillé sur la qualité de l’air pendant et après l’incendie devrait être achevé en décembre.

Au sujet de la pollution de l’eau, la Dre Barker souligne qu’à cause des deux marées quotidiennes de la baie de Fundy, tout produit chimique se sera dilué.

Enquêtes et examens en cours

La cause de l’incendie des 14 et 15 septembre n’est toujours pas déterminée.

Le service d’incendie de Saint-Jean prépare un rapport sur sa réponse à l’incendie chez AIM . Le chef des pompiers, Kevin Clifford, doit le présenter devant un comité municipal le 6 décembre.

Le 15 septembre, de nombreuses équipes essayaient toujours de maîtriser l'incendie. Photo : CBC / Roger Cosman

Pendant plus de 40 heures, ce sont 91 pompiers de Saint-Jean qui ont combattu les flammes. Des pompiers du service d’incendie de la vallée de Kennebecasis ainsi que du personnel du port de Saint-Jean, d’ AIM , d’Irving Oil et d’Atlantic Towing ont participé aux efforts.

Je pense que cette intervention sera citée pendant des années et des années, lorsqu’on parlera de collaboration entre plusieurs groupes lors d’une catastrophe industrielle , a mentionné le chef Clifford devant le comité, la semaine dernière.

Vendredi, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a indiqué que son enquête sur l’incendie et ses impacts sur l’environnement étaient toujours en cours.

Le permis de l’entreprise American Iron and Metal ( AIM ) est toujours suspendu.