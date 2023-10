La Bibliothèque publique de Toronto dit être victime d’une cyberattaque

La Bibliothèque publique de Toronto (TPL) indique avoir été l'objet d'une cyberattaque qui affecte plusieurs de ses services informatiques.

Dans un communiqué publié dimanche, le service municipal explique avoir pris connaissance du piratage samedi. Le site Internet des bibliothèques, tpl.ca, est ainsi inaccessible, tout comme les collections de libres, films et autres ressources en ligne. Les ordinateurs publics et les services d’impression dans nos succursales sont également indisponibles , explique TPL .

Toutefois, les succursales demeurent ouvertes au public. Il est toujours possible d'emprunter et de rendre des ressources sur place et d'appeler les bibliothèques, tandis que le wi-fi continue de fonctionner.

Pour l’instant, rien ne prouve que les informations personnelles de notre personnel ou de nos clients aient été compromises.