Convaincu que sa mère a été enlevée par Hamas, un homme fait appel à l’aide internationale

Yonatan Zeigen croit que sa mère Vivian Silver a été prise en otage par Hamas et demande à la communauté internationale d’intervenir pour mettre un terme au conflit à Gaza.

Depuis trop longtemps, les Israéliens et les Palestiniens ont eu la responsabilité de régler ce conflit et nous voyons maintenant que cela est devenu un problème global , affirme-t-il.

Nous avons besoin de l’aide internationale.

Ouvrir en mode plein écran Vivian Silver est une humanitaire de Winnipeg qui vit en Israël depuis des années. (Photo d'archives) Photo : Fournie par Yonatan Zeigen

Vivian Silver, 74 ans, est originaire de Winnipeg et elle est membre de plusieurs groupes humanitaires. Elle fait, entre autres, partie de l’organisation Women Wage Peace qui réclame la fin du conflit entre Israël et la Palestine.

Cette dernière est aussi bénévole auprès de l’organisme Road to Recovery qui jusqu’à tout récemment transportait des Palestiniens de Gaza vers des hôpitaux israéliens.

Yonatan Zeigen raconte qu’il a parlé à sa mère au téléphone pour la dernière fois le jour où les militants de Hamas ont lancé l’attaque-surprise sur Israël. La septuagénaire se trouvait alors dans le kibboutz Be'eri, non loin de la bande de Gaza.

À un certain moment, on a dû arrêter de se parler au téléphone, car elle devait rester silencieuse de peur qu’elle ne soit repérée, mais elle se cachait toute seule dans sa maison , affirme Yonatan Zeigen. On s’est écrit des messages d’amour et d’adieu, puis elle est restée silencieuse.

Je ne veux que son retour

Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a récemment indiqué qu'Israël a commencé la deuxième phase de la guerre contre Hamas et qu’il a l’intention de ramener les otages à la maison.

Depuis le 7 octobre dernier, plus de 200 personnes sont tenues en otage à Gaza.

Le ministère de la Santé à Gaza indique que le nombre de morts a dépassé les 8000 parmi les Palestiniens et s’attend à ce que ce chiffre augmente des deux côtés, alors qu'Israël passe à l’offensive.

Yonatan Zeigen croit, pour sa part, que les actions militaires ne sont pas la solution à adopter pour faire libérer les personnes en otage et craint que ces actions ne mettent la vie de sa mère davantage en péril.

Il a d’ailleurs contacté le gouvernement canadien qui lui a assuré qu’il faisait tout ce qu’il pouvait.

La guerre est chaotique… Ils ont pris ces personnes en otage pour avoir un avantage et s’ils perdent cet avantage, ils n’auront plus besoin de ces personnes , affirme Yonatan Zeigen.