Le ponceau arraché près du lac Landry présentait des signes d’usure

Un ponceau a cédé samedi sur la route menant au lac Landry, au sud de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Dix-sept villégiateurs se sont retrouvés coincés à leur chalet, mais une route forestière secondaire leur a permis de quitter les lieux dimanche.

Ils vont quitter par convoi. Ils devraient arriver, normalement, par la route des Laurentides , a indiqué le préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, Louis Ouellet.

L’infrastructure aurait été arrachée à la suite des pluies importantes tombées dans les derniers jours.

Selon le préfet, le ponceau présentait des signes de faiblesse. Louis Ouellet indique que des analyses avaient été réalisées récemment.

On a évalué ce qu’on devait faire pour faire une réparation. Les calculs de débit avaient tous été réalisés. On a proposé au ministère des Ressources naturelles de nous accompagner au niveau du financement [...] et ce qu’on nous a dit à ce moment-là, c’est que pour cette année, on allait attendre puis que ça allait se faire l’an prochain.

M. Ouellet indique que les discussions avec le ministère devraient reprendre dès lundi matin afin de réparer la route le plus rapidement possible.

Il n’y a pas de résident permanent dans la zone du lac Landry.