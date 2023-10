Les Fermières du Christ-Roi perpétuent les traditions depuis 65 ans à Amos

Au moment où dans certaines localités, les cercles de fermières ferment faute de relève, celui du Christ-Roi est toujours actif depuis 65 ans à Amos.

L’organisme qui préserve et transmet le patrimoine culturel et artisanal auprès des femmes de toutes les générations connaît même un regain de popularité. Il a vu son nombre de membres passer de 35 à 50 cet automne.

Je crois que c’est essentiel qu’on perpétue ce patrimoine et qu’on l’offre aux générations futures. Je sais qu’il y en a qui ont adhéré au cercle pour apprendre à coudre et finalement, elles ont appris à tisser, elles ont appris à faire plein de choses. Ça développe leur cote de bonheur d’être en groupe. C’est aussi une organisation où les femmes s’entraident , souligne Christiane Perras, présidente du Cercle de fermières du Christ-Roi depuis bientôt cinq ans.

Ouvrir en mode plein écran La présidente Christiane Perras à l'œuvre sur l'un des six métiers à tisser du Cercle de fermières du Christ-Roi. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Cette dernière est membre des fermières depuis l’âge de 16 ans. Après avoir connu plusieurs cercles en Outaouais, elle est arrivée dans la région il y a 11 ans. Elle trouve important de perpétuer ce mouvement reconnu au registre des patrimoines du Québec depuis 2015.

Publicité

On partage nos connaissances artisanales. Ça peut être en tricot, en couture, en tissage, ou plus encore. On a même offert des cours d’informatique, des cours de peinture. On élargit selon les besoins et les demandes d’expérimentation des membres. On offre aussi des repas pour les familles endeuillées. C’est une petite levée de fonds pour nous , explique Christiane Perras.

Une main tendue

Au printemps dernier, le Cercle de fermières Sainte-Thérèse d’Amos a cessé ses activités faute d’espace et de relève, après 89 ans d’existence. Une dizaine de ses membres ont accepté la main tendue du Cercle du Christ-Roi.

Depuis septembre, j’ai traversé le pont pour venir ici, parce que pour moi, c'était important que je n’arrête pas d'apprendre et de partager. Quand je suis arrivée ici, j’y pense et j’ai le frisson, c’était la chaleur humaine qu’il y avait ici. C’était immense. C’est vraiment ce qui m’a attirée et c’est ça que j’ai partagé avec les autres membres du Cercle Sainte-Thérèse. Maintenant, je suis fermière du Christ-Roi à temps plein et j’adore ça , souligne France Naud, qui est fermière depuis cinq ans.

Ouvrir en mode plein écran France Naud est l'une des anciennes membres du Cercle de fermières Sainte-Thérèse d'Amos qui a accepté l'invitation du Cercle du Christ-Roi. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Elle étend son implication et son partage à l’extérieur du Cercle du Christ-Roi, alors qu’elle donne des cours de tricot et de crochets aux jeunes mamans à la Maison de la famille d’Amos.

Pour sa part, Louise Graveline a rejoint le Cercle de fermières dans la dernière année pour apprendre à coudre.

J’ai appris à tisser. J’ai appris à coudre et j’ai fait plein d’affaires. Mon but, c’est d’apprendre, de découvrir de nouvelles choses. Et on m’a appris des choses avec patience et respect, dans le rire. Je me trouve tellement chanceuse. J’ai un bonheur que je ressens. Je suis heureuse de venir ici. Je m’ennuie des femmes, parce qu’elles sont tellement accueillantes , affirme-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Louise Graveline est membre du Cercle de fermières du Christ-Roi depuis un an. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Louise Graveline est particulièrement impressionnée par tout le travail fait dans l’ombre par ses collègues fermières. Elles organisent des activités de financement au profit de plusieurs organismes, dont la Fondation OLO, la Maison Mikana et Préma-Québec.

Publicité

Des espaces restreints

Le Cercle de fermières du Christ-Roi est un peu victime de son succès. Ses locaux au sous-sol de l’église Christ-Roi sont étroits et exigus. Ils sont aussi peu accessibles pour les personnes à mobilité réduite, en raison des escaliers.

Nous avons présentement six métiers à tisser. Et quand on tisse, on doit les avancer pour s’asseoir derrière. Il reste à peine un pied pour circuler. C’est une question de sécurité. On a besoin d’espace et d’air. On se cherche un plus grand local pour offrir plus de services. On a de belles machines à coudre entreposées dans le fond du local dont on pourrait se servir et offrir de la formation, mais il faut alors trouver une place pour les installer , déplore la présidente Christiane Perras.

Louise Graveline croit que les membres du Cercle de fermières méritent une plus grande reconnaissance.

Ce qui m’attriste beaucoup, c’est d’entendre les femmes qui ne peuvent pas venir parce que c’est trop dangereux descendre les escaliers. Quand je sais que leurs filles sont ici, parce que c’est elles qui leur a fait connaître le Cercle, et elles ne peuvent pas venir. Ces merveilleuses femmes ont créé, ont défriché, ont été des pionnières , souligne-t-elle.