Un timbre pour rendre hommage à Willie O’Ree, premier joueur noir de la LNH

Postes Canada a dévoilé samedi un timbre afin rendre hommage à Willie O'Ree, un hockeyeur originaire de Fredericton. Il est le premier joueur noir à avoir évolué dans la LNH.

Le timbre, qui sera officiellement en circulation lundi, est le tout dernier hommage rendu à l’athlète.

Willie O'Ree a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 2018 et on chandail a aussi été retiré par les Bruins de Boston l’an dernier.

Je veux exprimer ma reconnaissance pour cet honneur incroyable , a déclaré Willie O’Ree dans un enregistrement diffusé pendant la cérémonie de samedi. J'espère qu'il servira de rappel à tout le monde afin de continuer à faire tomber les barrières et de poursuivre leurs rêves, tant sur la glace qu'à l’extérieur de celle-ci.

Ouvrir en mode plein écran Postes Canada a rendu hommage à Willie O'Ree le 28 octobre 2023 en dévoilant un timbre à l'effigie du joueur de hockey. Photo : Postes Canada

Le PDG de Postes Canada, Doug Ettinger, a indiqué qu’environ un million de ces timbres seront imprimés.

C’est un timbre merveilleux et il va promouvoir l’inclusion et faire rayonner le formidable parcours [de Willie O'Ree] , a dit Doug Ettinger, ajoutant que le hockeyeur est un héros canadien et un pionnier.

Willie O’Ree, aujourd’hui âgé de 88 ans, a joué deux matchs pour les Bruins de Boston en 1957 et 1958, devenant ainsi le premier joueur noir de la LNH . En 1960 et 1961, il a disputé 43 parties avec les Bruins.

D'après les informations de Philip Drost de CBC

