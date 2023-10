Pas de vol Westjet entre Montréal et Toronto jusqu’au 28 avril

Westjet a suspendu sa ligne entre Montréal et Toronto pour la saison hivernale. Les vols reprendront dès le 28 avril.

La compagnie aérienne basée à Calgary a indiqué plus tôt ce mois-ci qu'elle interrompait temporairement cette ligne pour des motifs de performance et d'orientation stratégique. Westjet invoque notamment des raisons de rendement et un objectif de développer sa présence dans l’Est du Canada cet hiver .

Le transporteur indique sur son site Internet une reprise de sa ligne entre les deux métropoles à partir du 28 avril.

En juin dernier, WestJet annonçait la fermeture de sa compagnie aérienne à bas prix Swoop pour l’intégrer à ses opérations régulières. L’intégration complète du personnel devait être terminée en octobre.

Le transporteur, qui a aussi racheté le transporteur Sunwing Airlines, compte également intégrer les opérations de cette compagnie aérienne à bas prix à ses activités régulières d'ici les deux prochaines années.