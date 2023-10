L’Ontario étend sa campagne automnale de vaccination à la population générale

Les Ontariens âgés de six mois et plus peuvent recevoir gratuitement leur vaccin contre la grippe et le nouveau vaccin contre la COVID-19 à partir de lundi. Toutefois, des pharmaciens déplorent des problèmes d'approvisionnement en vaccins et craignent que la distribution des doses prenne du retard.

La ministre de la Santé de la province, Sylvia Jones, a annoncé dimanche le déploiement de la campagne de vaccination, invitant la population à maintenir son dossier vaccinal à jour afin d'être protégée adéquatement pendant l'automne et l'hiver, soit la période lors de laquelle les virus respiratoires se propagent le plus.

Plusieurs bureaux de santé publique notent par ailleurs que la prévalence de la COVID-19 est élevée et continue d'augmenter. C'est le cas de Santé publique Ottawa, qui a observé la semaine dernière de très nombreux cas de COVID-19 et une hausse des infections .

Se faire vacciner contre la COVID-19 et la grippe est le meilleur moyen de rester en bonne santé et de protéger ses proches et sa communauté, a souligné la ministre Jones dans un communiqué.

Notre gouvernement veille à ce que vous ayez accès aux outils dont vous avez besoin au cours de la saison des maladies respiratoires d'automne en offrant gratuitement le vaccin contre la COVID-19 et le vaccin antigrippal dans des endroits faciles d'accès pour vous.

Le vaccin contre la grippe et celui contre la COVID-19 seront disponibles dans les pharmacies locales, les bureaux de santé publique et chez les prestataires de soins de santé primaires de toute la province.

Le gouvernement fait valoir qu'il est possible de recevoir lors du même rendez-vous une dose de vaccin contre la COVID-19 et une dose de celui contre la grippe, ce qui est décrit comme sécuritaire et pratique pour la population.

Les doses tardent à arriver, selon un pharmacien

La distribution des doses à travers la province suscite toutefois déjà des mécontentements chez certains prestataires. Kory Maseh, propriétaire de la pharmacie Lawlor dans l'est de Toronto, affirme que l'approvisionnement en vaccins contre la COVID-19 mais aussi contre la grippe est insuffisant et régulièrement retardé .

Ouvrir en mode plein écran Le pharmacien Kory Maseh rappelle que les vaccins protègent à partir de deux semaines après l'injection. S'y prendre en amont de la saison des maladies respiratoires revêt donc une importance cruciale selon lui. Photo : Radio-Canada

Cette situation engendre chez lui des préoccupations d'ordre logistique qui se répètent année après année .

Pour l'instant, j'ai assez de vaccins pour seulement deux jours cette semaine. C'est un problème, parce que nous devons organiser notre emploi du temps pour vacciner les patients. Nous pensions que ces problèmes allaient être résolus, mais le gouvernement a répété la même faute.

Devant la frustration que cela apporte, M. Maseh considère ne pas participer aux prochaines campagnes de vaccination. Il prévient qu'il n'est pas le seul dans ce cas-là : J'entends beaucoup de mes collègues pour qui ce sera la dernière année.

Ce serait vraiment dommage pour le grand public, parce que si le service est moins disponible, nous allons avoir moins de vaccination et ce sera plus de cas avec complications et plus de pression sur les hôpitaux.

Le ministère de la Santé n'a pas été en mesure de répondre aux questions de Radio-Canada sur l'approvisionnement en temps imparti.

À Toronto, la santé publique locale commencera à vacciner contre l'influenza et la COVID-19 dès mardi dans ses quatre centres de vaccination, à savoir Metro Hall, le Centre civique North York, Scarborough et au centre commercial Cloverdale.

Les nouveaux vaccins contre la COVID-19 de Pfizer et Moderna ont été approuvés par Santé Canada plus tôt cet automne et sont conçus pour cibler le variant XBB de la COVID-19.

Avec des informations de Théodore Doucet et La Presse canadienne