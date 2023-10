Intrusion sur les propriétés privées: le projet de loi Austin qualifié de « simpliste »

La volonté de Kris Austin de donner plus de pouvoir à la police afin de sévir contre l’intrusion sur des propriétés privées laisse des observateurs songeurs.

Mardi, le ministre de la Sécurité publique, Kris Austin, a présenté un projet de loi afin d’augmenter le pouvoir des forces de l’ordre en matière d'intrusion sur des propriétés privées.

Le projet de loi permettrait aux policiers et aux agents de la paix d'arrêter des personnes qui se rendent sur des propriétés sans permission.

Le ministre de la Sécurité publique, Kris Austin.

En plus de permettre l’arrestation de personnes soupçonnées de s’être introduites sur une propriété privée, le projet de loi 7 permettrait d’arrêter un des individus après qu’ils aient par exemple quitté un terrain privé sur lequel on les soupçonne de s’être rendus.

D’après le président-directeur général de la Chambre de commerce pour le Grand Moncton, John Wishart, l’approche est simpliste.

Je crois que c’est un peu trop simpliste comme solution. Ça peut faire partie de la stratégie si c’est bien exécuté, mais nous avons de choses plus fondamentales comme des services.

Mardi, le ministre Austin a indiqué que l’initiative fait suite à des plaintes formulées par des entrepreneurs en milieu urbain qui considèrent que la province n’en fait pas suffisamment afin de lutter contre des personnes qui squattent le portique de leur commerce ou leur commerce.

Les entrepreneurs sont frustrés parce que la législation n’est pas assez claire pour permettre aux policiers de donner des contraventions ou faire ce qu’il faut pour que ces personnes quittent la propriété

Interrogé par un journaliste à savoir s’il était juste de cibler des personnes dans un portique parce qu’ils cherchent un abri sans déranger personne, Kris Austin a indiqué que cet enjeu gêne les entrepreneurs.

Je reçois régulièrement des courriels d’entrepreneurs qui trouvent des aiguilles, des excréments et du vomi sur le seuil de leur porte , a-t-il déclaré.

John Wishart dit avoir entendu des histoires similaires de la part d’entrepreneurs dans la région de Moncton et comprend pourquoi le ministre souhaite adopter cette approche. Il s’inquiète néanmoins que les intentions du ministre mettraient plus de pression sur les forces de l’ordre et les agents de la paix.

Plus de services

Avant de donner plus de moyens aux policiers, il est d’avis qu’il faudrait davantage miser sur des services sociaux.

Le gouvernement provincial vient d’annoncer un surplus budgétaire de 1 milliard. Certainement, nous avons la capacité d’en dépenser sur des logements abordables et des services en santé mentale et en dépendance en plus d’améliorer la Loi sur les actes d'intrusion. C’est un grand manque dans la réponse de la province , analyse-t-il.

John Wishart, le PDG de la Chambre de commerce pour le Grand Moncton, croit qu'il faut investir dans les services pour personnes itinérantes.

Les chambres de commerce de Saint-Jean et de Fredericton espèrent pour leur part que les modifications apportées à la loi permettront à leurs membres d’être moins incommodés par des vols, de la violence, l’utilisation de stupéfiants en public et des intrusions sur des terrains privés.

Mauvaise cible, selon des intervenants

La directrice générale d’Ensemble Moncton, Debbie Warren, croit que la province perd son temps en tentant de prévenir les intrusions sur les propriétés privées.

Plusieurs des clients de l’organisme, qui offre notamment des services de réduction des méfaits aux personnes ayant des problèmes de consommation, ont des besoins très urgents en raison de problèmes de santé mentale, rappelle Debbie Warren. Or, il n’existe pas de logements adaptés à ces besoins, dit-elle.

Le projet de loi ne va rien changer. Les agents de la paix pourront leur dire d’aller ailleurs, mais où peuvent-ils aller? , demande-t-elle.

Debbie Warren, directrice générale de l'organisme Ensemble Moncton, croit que le projet de loi de Kris Austin ne changera rien pour les personnes en situation d'itinérance, dit-elle.

La Dre Sarah Davidson du River Stone Recovery Centre, un centre de traitement des dépendances à Fredericton, déplore pour sa part que le gouvernement essaye encore de réglementer l’itinérance par l'entremise du système judiciaire.

On se retrouve avec des approches brutales pour essayer de faire disparaître l’itinérance avec l’appareil juridique, mais ça va créer beaucoup de souffrance , avance-t-elle.

Le président de l'Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick, Gary Forward, croit pour sa part qu’il faut être prudent lorsque vient le temps de donner plus de nouveaux pouvoirs d’arrestation aux forces de l’ordre.

Si le projet de loi va de l’avant, il espère que les policiers n’auront pas immédiatement recours aux arrestations lorsqu’ils interviennent auprès d’itinérants et de cas d'intrusion sur les propriétés privées.