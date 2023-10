Des signes haineux sur le conflit Israël-Hamas attisent les tensions à Winnipeg

La guerre en cours entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et l’État d’Israël fait monter la tension à Winnipeg au Manitoba. Certains membres des communautés juive et palestinienne de la ville ont dénoncé à la police des messages haineux lors de manifestations, mais également sur les médias sociaux.

La Winnipégoise d'origine israélienne, Priel Lisak, indique qu’une pancarte d'un manifestant représentant un drapeau israélien a été jetée à la poubelle avec la légende s'il vous plaît, gardez le monde propre . Elle l’a signalé à la police.

Mme Lisak, dont la famille vit toujours en Israël, a souligné qu'elle croit absolument au droit des gens de parler de ce qu'ils pensent être mal , mais pense qu'il y a une façon de le faire qui ne blesse pas les autres.

Lorsque je vois une guerre si lointaine s’aggraver, j'ai l'impression qu'elle est ramenée à la maison. Cela me préoccupe et préoccupe mon entourage, ma famille et ma communauté , précise Priel Lisak.

Par ailleurs, le même message haineux que Mme Lisak a vu sur une pancarte de protestation circule également sur les médias sociaux, avec cette fois-ci, l'image d'un drapeau palestinien jeté à la poubelle.

Je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses. Je pense que des deux côtés, et je l'ai vu dans les manifestations palestinienne et israélienne, il y a certainement des individus qui vont un peu trop loin , souligne Priel Lisak.

Le président de la Canadian Palestinian Association of Manitoba, Ramsey Zeid, a déclaré qu'il avait également contacté la police au sujet d'images haineuses diffusées sur les médias sociaux.

Il a indiqué que la pancarte vue lors de la manifestation avec le drapeau israélien jeté à la poubelle ne représentait pas la communauté palestinienne de la ville.

Ouvrir en mode plein écran Des panneaux et messages de haine sur les réseaux sociaux concernant les événements au Moyen-Orient. Photo : Radio-Canada

Beaucoup d'autres personnes sont venues au rassemblement avec des intentions positives le jour où la photo a été prise, a-t-il dit, mais cela a été relégué au second plan à cause de la pancarte.

Je ne pense pas qu'il représente l'ensemble de la communauté, de la même manière qu'un Israélien dira que ses messages ne représentent pas l'ensemble de la communauté , déclare-t-il.

Le leader communautaire a indiqué qu'il essayait de garder les messages haineux à l'écart des manifestations, mais admet que cela peut être difficile dans une foule nombreuse.

Nous avons des bénévoles qui passent tout leur temps à regarder les panneaux, à les démonter, à s'assurer que tout le monde est en sécurité, que ce n'est pas antisémite , informe-t-il. Mais certaines choses passent inaperçues.

Pour Kurt Phillips qui est membre du conseil d’administration du Réseau canadien anti-haine, plutôt que de se focaliser sur une image, il est important de comprendre que les gens utiliseront ce qui se passe au Moyen-Orient pour alimenter la rhétorique antisémite et islamophobe.

Je ne vais pas dire qu'un signe ou un message islamophobe ou antisémite est compréhensible ou acceptable. Mais le danger, c'est qu'il y a des gens qui savent à quel point les émotions sont vives et qui essaient de s'en servir pour créer des clivages dans notre société, non seulement au Canada, mais dans le monde entier , souligne Kurt Phillips.

Selon lui, il est important de dénoncer l'antisémitisme et l'islamophobie, peu importe où ils se produisent .

Jeudi, lors d'une conférence de presse, la police de Winnipeg a indiqué qu'elle enquête sur un certain nombre de crimes potentiellement motivés par la haine.

Dans un cas, les fenêtres avant d'une maison ont été brisées et dans un autre cas, un objet religieux a été vandalisé et laissé dans un stationnement.

Le député de Winnipeg-Centre-Sud, Ben Carr, a déclaré dans un message X (anciennement Twitter) avoir entendu des résidents s'inquiéter des incidents signalés à la police. M. Carr a ajouté qu'il prévoyait un événement visant à lutter contre la discrimination.

Nous ne pourrons pas dicter l'issue du conflit au Moyen-Orient. Cela échappe tout simplement à notre contrôle. Nous voulons tous que la paix règne dans cette région le plus rapidement possible. Nous voulons que le conflit prenne fin. Mais ce que nous pouvons contrôler ici, chez nous, c'est la décision d'être gentils, respectueux et dignes , note-t-il.

Avec les informations de Emily Brass