Début des travaux de construction du nouveau campus de l’UQAT à Mont-Laurier

L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) lance les travaux de construction de son nouveau campus à Mont-Laurier.

La première pelletée de terre officielle a eu lieu vendredi.

Le projet nécessitera un investissement total de 18,5 M$. Considérant la réalité actuelle du marché, le financement initial du ministère de l’Enseignement supérieur de 9,5 M$ annoncé en 2019 a été revu à la hausse et totalise à présent 13,7 M$ dans le cadre d’un projet qui nécessitera un investissement total de 18,5 M$ , explique l'établissement dans un communiqué.

La construction devrait durer une année et les responsables croient pouvoir ouvrir officiellement les nouveaux locaux en 2025.

Selon l'UQAT, le projet s'inscrit dans le cadre du Plan quinquennal des investissements universitaires 2019-2024 du gouvernement du Québec.

Sept nouvelles salles de classe, cinq salles d’études seront mises à la disposition des étudiants de premier et de deuxièmes cycles.

Ils pourront aussi avoir accès à une didacthèque, une salle multifonction, des espaces communs, des bureaux administratifs et des infrastructures réservées au développement et à la recherche.

Vincent Rousson est recteur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Le recteur Vincent Rousson affirme que l'établissement doit composer avec une hausse des inscriptions et des espaces insuffisants.

Ça fait 18 ans qu'on est présent sur le territoire de Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurentides. On dessert différentes MRC au niveau de la formation postsecondaire et universitaire. En 2005, à notre arrivée, nous avions une quarantaine d'étudiants et aujourd'hui, en 2023, c'est plus de 650 étudiants que nous avons, donc on a besoin de gérer cette croissance, l'ajout de personnel, l'ajoute de professeurs , explique le responsable qui rappelle que l'UQAT loue des espaces du Cégep de Saint-Jérôme.

Le projet, c'est d'avoir un bâtiment autonome pour l'UQAT où on va pouvoir accueillir nos étudiants, nos étudiantes et nos professeurs également. Ce qui va nous permettre éventuellement de développer de nouveaux programmes de formation, des créneaux de recherche, des laboratoires , insiste Vincent Rousson.