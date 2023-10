Vishtèn lance le morceau More Love en hommage à Pastelle LeBlanc

Du matériel inédit de la chanteuse et multi-instrumentiste Pastelle LeBlanc a inspiré aux deux membres survivants du trio Vishtèn un nouveau projet musical. La chanson More Love vient d’être lancée.

Pastelle LeBlanc est décédée des suites d’un cancer du sein en avril 2022. Après sa mort, son partenaire de vie, Pascal Miousse, et sa sœur jumelle, Emmanuelle, ont trouvé plus de 100 chansons inachevées sur ses appareils électroniques.

Les bribes mélodiques laissées par Pastelle LeBlanc ont des influences irlandaises, québécoises et acadiennes.

Elle avait vraiment des idées incroyables, vous savez, dans plein de styles différents , souligne Pascal Miousse.

Vishtèn a décidé d’utiliser six des chansons inédites de Pastelle LeBlanc pour un EP qui sera lancé en mars 2024. Ces morceaux seront interprétés en collaboration avec une ribambelle d’artistes différents.

Déjà en 2021, le groupe Vishtèn avait commencé à inviter des artistes sur scène lors de leur performance.

Faire interpréter le matériel inutilisé de Pastelle LeBlanc par plusieurs artistes semblait la meilleure façon de lui rendre hommage, en 2023, croit sa sœur.

Les indices qu’elle nous a laissés nous ont donné une idée des personnes que nous devrions approcher pour collaborer , précise Emmanuelle LeBlanc.

Dans le viseur, les artistes Catherine MacLellan, Julie Pellissier-Lush, Rowen Gallant, Jessie Périard, Cédric Dind-Lavoie et les membres du groupe De Temps Antan.

Le premier morceau du EP, intitulé More Love, est issu d’un message d’espoir trouvé sur le téléphone de Pastelle LeBlanc. Ses mots ont pratiquement été repris dans leur totalité pour les paroles.

Un vidéoclip de la chanson More Love, réalisé par Millefiore Clarkes, sortira le 3 novembre.

Le projet 6 Hearts

Le morceau More Love est joué et chanté par le groupe 6 Hearts.

Ce quatuor est composé d’Emmanuelle LeBlanc et Pascal Miousse de Vishtèn, et de Jake Charron et Tim Chaisson des East Pointers. L'autre membre de ce groupe, Koady Chaisson, est décédé en 2022.

Emmanuelle LeBlanc indique que la création et le processus créatif du groupe6 hearts se sont faits de manière organique

On sentait vraiment que Pastelle et Koady, ces deux autres cœurs, étaient là avec nous , dit-elle.

Six Hearts fait référence aux quatre cœurs des membres du groupe ainsi qu'à ceux de Pastelle Leblanc et de Koady Chaisson. (Photo d'archives)

Jusqu’à maintenant, quatre des six chansons du EP en hommage à Pastelle LeBlanc ont été enregistrées. Les deux dernières le seront en décembre.

Les membres de Vishtèn indiquent qu’un deuxième EP verra aussi le jour, éventuellement, grâce à tout le matériel qu’a laissé Pastelle LeBlanc derrière elle.

C’est vraiment inspirant pour nous de pouvoir s’en servir, ça nous permet de guérir , conclut Emmanuelle LeBlanc.