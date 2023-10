Un nouvel arrivant en provenance d’Inde meurt dans un accident en Saskatchewan

Sumesh Pulavathil, un entraîneur de jeunes au Badminton, est décédé dans un accident de la route en milieu de semaine près d’Estevan en Saskatchewan, un an après son arrivée au Canada, en provenance d'Inde, avec sa famille.

L’homme âgé de 38 ans a perdu la vie dans la collision entre un camion et la fourgonnette qu’il conduisait. Le drame s’est produit sur l’autoroute 39, près de Macoun, à environ 21 kilomètres au nord-ouest d’Estevan, peu avant 15 h mardi.

Arrivés au Canada en 2022 en provenance de l’Inde, Sumesh Pulavathil et sa famille se sont installés d’abord à Saskatoon avant de déménager à Regina.

Selon l’épouse de la victime Gayathri Ramdas, son mari voulait profiter de meilleures opportunités. Le couple était marié depuis 14 ans, et a immigré avec ses deux enfants, de six ans et de douze ans.

Publicité

Mme Ramdas décrit son époux comme un conducteur prudent et consciencieux qui l'encourageait toujours à porter la ceinture de sécurité.

Même en Inde, il insiste pour que je le fasse, même sur une petite distance , soutient Mme Ramdas.

Elle a expliqué que son mari se rendait à son travail lorsque l'accident s'est produit.

La victime consacrait aussi de nombreuses heures à entraîner son propre fils et d'autres enfants au badminton, un sport qu'il adorait, affirme sa femme.

Ouvrir en mode plein écran Sumesh Pulavathil (à l'avant-plan) aimait le badminton et entraînait les jeunes à ce sport. Photo : Radio-Canada / Photo soumise par Gayathri Ramdas

Il était passionné de badminton , renchérit Vishnu Raju, un ami de la famille, qui a fait le voyage de Saskatoon à Regina pour soutenir la famille dévastée.

Publicité

Selon la Gendarmerie royale du Canada qui enquête toujours sur le drame, Sumesh Pulavathil a été déclaré mort sur les lieux de l'accident.

Mais les cinq occupants du camion, quatre adultes et un jeune, ainsi que le conducteur n'ont pas été blessés.

Avec les informations d'Alexander Quon