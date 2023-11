Sur la sellette après des révélations sur les dépenses de dirigeants de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) à l'époque où elle en était la présidente, la numéro deux de l'administration montréalaise, Dominique Ollivier, a toujours la confiance de sa patronne.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a affirmé mardi, en conférence de presse, que Mme Ollivier était toujours la bonne personne pour assumer la présidence du comité exécutif et présenter le prochain budget de la Ville, attendu le 15 novembre.

L'opposition montréalaise a exigé la démission de Dominique Ollivier dans la foulée de reportages du Journal de Montréal sur des soupers et voyages réclamés par des dirigeants de l' OCPM , notamment durant les années pendant lesquelles Mme Ollivier dirigeait l'organisme, soit de 2014 à 2021.

La mairesse Plante a tenu à préciser que les dépenses en question avaient été réclamées à l'intérieur d’un cadre légal. Mais, même s’il n’y a rien d’illégal, est-ce acceptable? La réponse est non , a-t-elle cependant nuancé.

Selon Valérie Plante, c’est le cadre des dépenses lui-même qu’il faut remettre en question. Il faut faire du ménage [pour] envoyer des messages clairs à la population et rétablir la confiance des citoyens envers l’ OCPM , a-t-elle dit. La mairesse mise donc sur une révision des pratiques et de l’encadrement de l’ OCPM par la vérificatrice générale de Montréal.

Mme Plante a souligné la volonté de Mme Ollivier de faire face à la musique .

Je ne viens en aucun cas minimiser le sentiment d'inquiétude des Montréalais et ça ne me laisse pas indifférente , a tenu à préciser la mairesse, ajoutant que la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, s'était elle aussi dite préoccupée par la situation.

Dominique est la première à reconnaître que les choses doivent changer et elle regrette certaines dépenses qui affectent la confiance qu’ont les Montréalais envers elle.

En entrevue avec Patrice Roy, lundi, Dominique Ollivier a dit être prête à rembourser l'un des repas montrés du doigt, une facture de 347 $, de sa poche. Les huîtres à Paris, je suis prête à reconnaître que ce n’était pas ma meilleure idée , a-t-elle dit.

L'ex-présidente de l'OCPM Dominique Ollivier, aujourd'hui la numéro deux de Valérie Plante. (Photo d'archives)

Une commission publique pour davantage de transparence

Dans une publication Instagram, Valérie Plante a également indiqué lundi que la directrice générale actuelle [de l' OCPM ], Mme Isabelle Beaulieu, sera convoquée à la Commission de la présidence pour rendre compte de sa gestion .

Selon Mme Plante, c’est à Mme Beaulieu de faire la lumière sur l'utilisation des fonds publics en commission publique. La demande a été faite, et demain, elle sera devant le comité exécutif.

Valérie Plante, la mairesse de Montréal, en point de presse cet après-midi, réitérait son appui inconditionnel envers Dominique Olivier.

La mairesse a dit trouver, par le fait même, inacceptable que [la présidente] n'ait pas encore réagi publiquement . Elle souhaite connaître rapidement les prochaines étapes de régulation des dépenses au sein de l’ OCPM . [Isabelle Beaulieu] est la personne en poste et nous voulons savoir ce qu’elle va faire en sa qualité de directrice , a insisté Valérie Plante.

Lundi, l’ OCPM a annoncé qu'il gelait tous les voyages à l’étranger pour ses membres. Néanmoins, le nouveau secrétaire général de l’Office, Guy Grenier, est actuellement en mission à Rio de Janeiro, au Brésil.

Au sujet de ce voyage, Valérie Plante l'a dit sans ambiguïté : M. Grenier devrait revenir au pays. On m’avait dit qu'on arrêtait les dépenses et les voyages. Pour l’ OCPM , c'est inacceptable qu’il soit là-bas; il devrait être ici en train de répondre aux questions , a-t-elle souligné, ajoutant que Dominique Ollivier est debout et fait face à la musique, au lieu d'être en voyage .