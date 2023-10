Charlevoix perd son dernier cinéma

Les cinéphiles de Charlevoix qui tenaient à voir les films dans la noirceur d'une salle avec d'autres amateurs perdront bientôt la seule ancre du 7e art dans la région. Le cinéma de la Malbaie, qui cohabitait avec une salle de quilles et une boutique de jeux vidéos, a été vendu. La salle de cinéma sera bientôt démantelée pour faire place à un centre d'amusement.

Après 38 ans comme maîtres des lieux, le moment de songer à la retraite était arrivé pour les copropriétaires des lieux, qui cherchaient un acheteur depuis cinq ans. Ce n'est que récemment que Gilles Dallaire et Claude Lavoie ont reçu une offre qu'ils ont pu accepter.

Cet automne, on a eu un acheteur qui voulait acheter la bâtisse et a décidé qu’il voulait faire autre chose que la salle de cinéma, donc c’est pour ça que le cinéma a fermé. Par contre, le salon de quilles demeure ouvert , précise Claude Lavoie.

Gilles Dallaire, à gauche, et Claude Lavoie, à droite, sont copropriétaires de Cinéquilles La Malbaie. Avec la vente de l'immeuble, ils prennent tous deux leur retraite.

La fermeture du seul cinéma de la région n'est donc pas la conséquence d'une baisse de fréquentation. Claude Lavoie insiste même sur l'intérêt des cinéphiles à venir voir les films en salle. Nous autres, depuis la dernière année, on était pratiquement revenus à notre niveau antérieur [des entrées comptabilisées avant la pandémie NDLR ].

Enquête sur les projections cinématographiques La fréquentation des cinémas connaît une tendance à la baisse depuis 2003. Depuis 1975, le nombre de cinémas et de fauteuils a diminué, particulièrement de 1975 à 1990. Toutefois, le nombre total d'écrans et le nombre d'écrans par cinéma a (sic) connu une croissance, principalement entre 1995 et 2000, avec l'ouverture des multiplexes et des mégaplexes, des cinémas comptant 10, 15 et parfois 20 salles. Si les signes de reprise sont évidents et d'une importance relative équivalente à celle observée en 2021, l'offre et la fréquentation des cinémas restent en deçà de ce qu'elles étaient avant la pandémie de COVID-19. Source : Institut de la statistique du Québec

MM. Lavoie et Dallaire auraient souhaité que le nouveau propriétaire continue de gérer le cinéma. Des signataires d'une pétition aussi. Ils sont quelques centaines à avoir inscrit leur nom pour demander que la salle reste ouverte, mais surtout pour montrer leur appréciation de l'endroit ouvert depuis 1947. Claude Lavoie est touché de cette marque, mais elle n'aurait pas changé le résultat. Oui, je l’ai vue [la pétition], dit-il. Mais, toute l’entente était faite, le financement était fait, donc c’était vendu. C’est un particulier qui achète, donc il a le droit de faire ce qu’il veut avec sa bâtisse.

Des années d'histoires

L'endroit a été fondé par un médecin il y a plus de 75 ans.

Le docteur [Paul-Émile] Paquin avait décidé d’ouvrir un cinéma à La Malbaie, sur un concept qu’il y avait une salle de cinéma à l’étage supérieur et le salon de quilles à l’étage inférieur , explique Claude Lavoie. Ce sont deux gendres qui l’ont opéré jusqu’à une certaine période jusqu’à ce que ce soit un seul qui l'ait gardé, et finalement nous autres, on l’a acheté de son gendre.

Le salon de quilles est situé dans le même que le cinéma, au premier étage. Le nouveau propriétaire de l'immeuble le gardera ouvert.

Malgré la fatigue des dernières semaines pour préparer la prise de possession du bâtiment par le nouveau propriétaire, Claude Lavoie est encore animé par la passion du cinéma. Tout ça pendant que les activités de la salle de quilles, toujours bien occupée, se poursuivent.

Il y en a beaucoup de beaux souvenirs. On a souvent fait des événements pour des sorties québécoises , se souvient-il. Quand on organisait des événements avec les compagnies, les gens répondaient toujours présents. Quand, dans des petites régions, que t’es éloigné des grands centres, pour les gens, recevoir des vedettes, recevoir des équipes des films, c’est excellent.

Lorsque les projecteurs s'éteindront pour la dernière fois au Cinéma La Malbaie, il faudra ensuite faire des centaines de kilomètres pour voir des films en salle. Les cinémas les plus près sont à Québec, à Baie-Comeau ou au Saguenay. Certains évènements comme le Ciné dans l'Pré, à Baie-Saint-Paul, permettront aux cinéphiles d'assister à des projections extérieures en été.

Claude Lavoie garde espoir pour que les cinéphiles de la région puissent se réunir près de chez eux. Moi, ce que je souhaite, c’est qu’il y aurait peut-être d’autres gens qui vont être intéressés à trouver une nouvelle formule, une nouvelle façon, un nouvel immeuble, j’sais pas. On souhaite toujours qui il y ait des gens qui se lèvent et qui décident de relancer ça parce que je pense qu’on a une belle région qui peut se permettre d’avoir un cinéma. [...] Je suis convaincu que ça n'ira pas pour le pire, ça va aller pour le mieux. Les gens ont besoin de sortir.

La date de la dernière projection n'a pas été précisée par le propriétaire. Le site du Cinéma La Malbaie n'a toutefois pas de programmation à venir au-delà du 2 novembre.