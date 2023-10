Le G7 a rappelé dimanche son attachement à un commerce international « libre et équitable », accusant la Russie et la Chine d'entraver le commerce mondial, tout en se disant préoccupé par les conséquences de la guerre au Proche-Orient.

Les ministres du Commerce des principales démocraties industrialisées, réunis cette fin de semaine à Osaka, dans l'ouest du Japon, ont souligné la nécessité fondamentale d'une concurrence loyale dans les relations commerciales internationales ainsi que l'importance d'un système commercial libre et équitable fondé sur l'État de droit .

Ils ont notamment déploré et condamné la destruction par la Russie des infrastructures d'exportation de céréales ukrainiennes , après que Moscou eut refusé en juillet de reconduire l'accord qui permettait à Kiev d'exporter ses céréales, cruciales pour la sécurité alimentaire mondiale, et bombardé des infrastructures céréalières et portuaires de l'Ukraine.

Les ministres du G7 (France, Japon, États-Unis, Canada, Allemagne, Italie, Royaume-Uni) ont aussi demandé l'abrogation immédiate de toutes les mesures qui restreignent inutilement le commerce , notamment les importations de produits alimentaires japonais, visant sans les nommer Pékin et Moscou.

La Chine et la Russie ont récemment suspendu leurs importations de produits de la mer nippons en raison du rejet en mer par Tokyo d'eau provenant de la centrale de Fukushima Daiichi (nord-est du Japon), ravagée par un tsunami en 2011.

Il est important que les restrictions à l'importation de produits alimentaires soient fondées sur des données scientifiques et conformes aux règles internationales, a affirmé le G7, alors que le rejet des eaux de Fukushima a été validé par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Ouvrir en mode plein écran L'opérateur de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, détruite par le tsunami, a déclaré avoir commencé à rejeter dans l'océan Pacifique de l’eau radioactive traitée. Photo : Associated Press

Si la déclaration finale ne fait pas mention du Proche-Orient, la chef de la diplomatie japonaise, Yoko Kamikawa, qui coprésidait la rencontre, a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il existait également des inquiétudes que les incertitudes s'accroissent encore en raison de la situation récente en Israël et en Palestine .

Pratiques anticoncurrentielles

Les discussions lors des deux jours de sommet ont également porté plus généralement sur la coercition économique et les pratiques anticoncurrentielles par lesquelles certains pays utilisent des sanctions économiques pour faire pression sur d'autres, là aussi une allusion voilée à la Chine.

L'enjeu de ce G7 est de montrer que le commerce est une partie de la solution, pas du problème , a noté le ministre français du Commerce extérieur, Olivier Becht.

C'est la conviction profonde de la France : notre cap, c'est la souveraineté, mais le protectionnisme n'est pas le chemin à emprunter pour y arriver.

Le G7, dont les pays souhaitent réduire leur dépendance aux importations, notamment en provenance de la Chine et de la Russie, a aussi souligné la nécessité de poursuivre les efforts en vue de mettre en place des chaînes d'approvisionnement résilientes et fiables pour les biens essentiels tels que les minerais critiques, les semi-conducteurs et les batteries .

Les débats de la fin de semaine ont également porté sur la sécurité alimentaire, le changement climatique et la réforme de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Diverses réunions bilatérales se sont par ailleurs tenues en marge du sommet, qui avait invité des pays tiers comme l'Australie ou l'Inde.