Le gouvernement de François Legault bonifie de 1,3 point de pourcentage son offre salariale de base aux employés de l'État. C'est toutefois encore loin des demandes syndicales.

Selon les nouvelles propositions faites aux syndicats par la présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, la hausse salariale de base passe de 9 % à 10,3 % sur cinq ans.

À cela s'ajoute une offre différenciée, offerte à certaines catégories de personnel, qui passerait de 2,5 % à 3 %.

L'offre forfaitaire de 1000 $ reste sur la table et représente une augmentation de 1,5 %, mais elle est non récurrente.

Quant aux primes instaurées durant la pandémie, seule la prime de rétention serait maintenue, et ce jusqu'à la signature de la convention.

Plus tôt cette semaine, Mme LeBel avait déclaré sur X (anciennement Twitter) qu’elle était plus que jamais résolue à [conclure les négociations] d'ici la fin de l'année avec les syndiqués des secteurs public et parapublic.

Le 25 septembre dernier, la ministre LeBel s'était engagée à réduire ses demandes sectorielles à cinq et avait demandé aux syndicats d'en faire autant, dans le but de favoriser une entente d'ici la fin de l'année.

Les représentants syndicaux du secteur public ont répliqué le lendemain à la présidente du Conseil du Trésor en lui disant d'éviter les opérations de chantage .

Déception syndicale

Le front commun intersyndical, qui regroupe 420 000 membres de la CSQ , de la CSN , de l' APTS et de la FTQ, demande une augmentation d'environ 20 % sur trois ans.

Sans surprise, les syndicats ont mal réagi à cette nouvelle offre. L’offre bonifiée présentée par le Conseil du Trésor du Québec est jugée dérisoire par le front commun intersyndical, qui qualifie les propositions d’ insultantes .

Le front s'est doté d’un mandat de grève dans une proportion de 95 % qu’il prévoit amorcer le 6 novembre par une première journée de grève à laquelle participera aussi la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec.

On sera dans la rue le 6 novembre prochain.

Rappelons que la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) ne font pas partie du front commun syndical, mais qu'elles sont aussi concernées par les offres salariales du gouvernement.

Avec les informations de La Presse canadienne