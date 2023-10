Les lumières stroboscopiques, les sons effrayants et la musique forte ont été mis de côté dans un petit centre de Timmins, dans le Nord de l’Ontario, samedi après-midi pour permettre aux jeunes hypersensibles ou vivant avec le trouble du spectre de l’autisme (TSA) de célébrer l’Halloween.

Parés de leurs costumes préférés, les enfants ont pu s’amuser dans une piscine remplie de spaghettis colorés, dans le but d’explorer les textures. Au fond se trouvaient les friandises tant convoitées.

Une demi-douzaine d’activités spécialement conçues d’après une analyse comportementale étaient offertes par le réseau Mains, présent dans plusieurs villes du Nord de l’Ontario. L’atelier de peinture de masque, une activité d’exploration sensorielle censée favoriser la créativité des enfants, était parmi les plus populaires.

Les parents rencontrés au Centre de services d’autisme et de comportements de Timmins ont adoré l’initiative, puisque le porte-à-porte traditionnel est synonyme d’horreur pour leurs enfants.

À l’extérieur, il y a des sons bruyants […] S’il y a trop de sons, c’est trop de stimulations, , raconte Joanne Dallaire, la mère de Rosalie qui vit avec le TSA .

Des fois, elle fait juste crier [aux maisons] ou boucher ses oreilles .

Lissa Secord, grand-mère de jumeaux non verbaux de 5 ans diagnostiquée avec le TSA , nous confie que ses petits-enfants n'ont jamais circulé dans les rues le 31 octobre au soir puisque l’un est plus sensible aux bruits .

Ouvrir en mode plein écran Chase, le petit-fils de Lissa Secord, n'aime pas le bruit. Victime du succès de l'événement, la salle était bondée de jeunes. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Samedi après-midi, Lissa et sa famille étaient parmi les premiers à participer à l'événement sur l’avenue Wilson à Timmins.

On était super impressionné par le nombre de gens qui se sont présentés [entre 13 et 15 heures]. On s’attendait peut-être [à une cinquantaine], mais je pense qu’on est plus dans la centaine , indique Lisa Malette-Lilko, superviseure au réseau Mains.

L’initiative du réseau Mains est saluée par Michael Cnuddle, responsable des communications pour l'organisme Autisme Ontario.

Des choses comme ça contribuent grandement à garantir que les personnes autistes soient les bienvenues dans la communauté.

Lissa Secord voit de plus d’événements de ce genre qui incluent ses petits-enfants dans sa communauté et constate que les gens ont une plus grande conscience à cette réalité.

Surfant encore sur la vague du succès de 2023, Lisa Malette-Lilko assure que l'événement sera de retour en 2024.