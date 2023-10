La Médaille du Député pour Madeleine Perron, Sandy Boutin et Steve Jolin

Trois figures de la culture de la région ont reçu la Médaille du Député de l’Assemblée nationale, samedi, lors de la soirée d'ouverture du 42e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue.

Les récipiendaires, Madeleine Perron, Sandy Boutin et Steve Jolin ont grandement contribué à l'essor culturel de la région depuis plusieurs années.

La distinction a été remise par le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue Daniel Bernard en présence du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, Louis Dallaire, Guy Parent et Jacques Mat, cofondateurs du FCIAT.

Ces médailles ont été remises pour souligner et honorer le travail acharné de trois figures importantes du développement culturel et événementiel à Rouyn-Noranda et à travers la région de l’Abitibi-Témiscamingue , indique un communiqué du député Daniel Bernard.

Publicité

Madeleine Perron, Sandy Boutin et Steve Jolin se disent touchés par l'hommage qui leur est rendu par l'Assemblée nationale.

Je suis très touchée parce qu'effectivement je ne m'attendais pas à ça. Moi je j'ai vraiment lancé ma carrière avec le Festival du cinéma. Alors c'est vraiment d'autant plus émouvant de recevoir cette médaille dans ce contexte-là et surtout que moi je me prépare à aller vers de nouveaux horizons. Alors c'est vraiment un beau moment , indique Madelein Perron, qui a contribué au développement du FCIAT , s'est impliquée auprès de l’Orchestre symphonique régional et a été à la tête du Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue jusqu'en août dernier.

Pour sa part, Sandy Boutin salue l'initiative des dirigeants du festival. C'est le 7e art qui rend hommage à la musique. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Je trouve ça tellement classe de donner une tape dans le dos [...] de prendre la peine dans leur festival, de souligner le travail d'autres travailleurs de la culture, d'autres développeurs de la culture. Franchement, c'est très très très touchant venant de leur part , faits avoir le fondant le Festival de musique émergente et de la maison de disques Simone.