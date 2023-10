Un projet dans des écoles de Beausoleil pour améliorer la santé des cours d’eau

Des jardins pluviaux seront aménagés dans les écoles de Cocagne, de Notre-Dame et de Grande-Digue afin de restaurer les berges des cours d'eau dans la région de Beausoleil.

Selon une étude récente, plusieurs zones le long des berges des cours d'eau de la région ont été endommagées au fil du temps.

Des zones tampons végétales de 30 mètres en bordure de rivage sont particulièrement importantes, car elles améliorent la qualité des cours d'eau en diminuant les ruissellements dans ceux-ci. Cela permet de diminuer la quantité de sédiments et d'engrais qui se retrouve par exemple dans les rivières.

Un nouveau projet, mené par le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne, a pour but de créer des pépinières de plantes indigènes. Ces espèces seront ensuite plantées dans des zones tampons endommagées dans la région Beausoleil.

Les écoles de Cocagne, de Notre-Dame et de Grande-Digue auront chacune leur propre jardin pluvial pour mener à bien ces projets de restauration riveraine.

C’est un peu un projet en tandem, on va planter les jardins et à partir de ces jardins pluviaux, ça va créer notre propre pépinière , explique le coordinateur de programme du Groupe de développement durable du Pays de Cocagne, Jérôme Légère.

L’idée d’impliquer les écoles dans ce processus va bien au-delà d’une question écologique, ajoute-t-il. Le volet éducatif de ce projet est primordial.

Des présentations sont déjà en cours dans les trois écoles afin de créer un engouement auprès des élèves. On leur explique comment fonctionne un bassin versant grâce à une maquette pour visualiser le tout.

Il y en a vraiment qui sont super intéressés et qui posent énormément de questions , dit Jérôme Légère. Ça leur montre des connaissances qu’ils pourront utiliser plus tard, puis même potentiellement aller en parler à leurs parents […] Ça fait une pierre deux coups.

Un projet de longue haleine

Dans les futurs jardins des écoles, le travail préparatoire a été amorcé. La terre du site sera labourée cet automne et des élèves y planteront plus tard diverses plantes indigènes.

Les plantes indigènes présentent l'avantage d'être adaptées aux conditions locales. Le sol leur est convenable et elles résistent mieux aux insectes et aux maladies pouvant les affecter dans la région.

Elles ont aussi l'avantage d'avoir des racines profondes qui accentuent l’absorption d’eau de pluie, ce qui réduit le ruissellement et favorise la rétention de sédiments. Elles permettent ainsi une meilleure irrigation des terres, ce qui diminue le risque d'inondations.

Le grand système de racines des plantes qu'on va planter dans les jardins pluviaux et différentes techniques font en sorte que l'eau va plus facilement rentrer dans le sol , explique Jérôme Légère. Lorsque c’est seulement du gazon, les racines ne sont vraiment pas assez profondes et elles sont entassées, ce qui fait en sorte que [le sol] devient presque imperméable, ce qui ne favorise pas l'absorption de l'eau.

Ouvrir en mode plein écran Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne mène de nombreuses initiatives écologiques à Beausoleil. En 2022, il a notamment cultivé du lin dans la région. Photo : Gracieuseté du Groupe de développement durable du Pays de Cocagne

Il ajoute qu’il est important d’établir des pépinières de plantes indigènes, puisqu’elles sont souvent rares dans les centres de jardinage. En créant ces jardins pluviaux dans les écoles, on s’assure de combler ce vide.

Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne n’a pas encore choisi les endroits où seront plantées les espèces poussées en pépinière.

On va essayer de trouver un site qui mériterait une restauration riveraine dans chaque communauté, soit Cocagne, Grande-Digue et Notre-Dame , dit Jérôme Légère.

Le projet d'une durée de trois ans aidera à améliorer la qualité de l’eau des communautés et à recharger la nappe phréatique.

D'après le reportage de Jimena Vergara