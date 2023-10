Anciens détenus : 50 % plus de risques de décès par surdose dès le début de la pandémie

Les Ontariens qui ont été incarcérés entre 2015 et 2020 ont vu leur risque de mourir d'une surdose augmenter de 50 % avec le début de la pandémie par rapport aux années précédant les confinements, selon une étude.

L'étude publiée dans la revue médicale PLOS One a comparé les effets de la pandémie sur les taux de décès par surdose d’opioïdes entre les personnes ayant été incarcérées en Ontario entre 2015 et 2020 et celles qui ne l'avaient pas été.

Il a été observé que le risque a considérablement augmenté avec l'arrivée des nombreuses restrictions sanitaires. Ces restrictions ont réduit l'accès aux services, et l'augmentation du risque a été particulièrement prononcée pour les personnes ayant été incarcérées pendant les années étudiées.

L'auteure principale, Amanda Butler, professeure adjointe de criminologie à l'Université Simon Fraser en Colombie-Britannique, a déclaré : La COVID-19 a exacerbé le risque de 1,5 fois pour les hommes et de 1,2 fois pour les femmes qui ont été incarcérées .

L'impact le plus significatif a été observé chez les individus âgés de 25 à 49 ans ayant connu l'incarcération. Notre intérêt était de savoir si la [pandémie] avait un impact disproportionné sur les personnes ayant connu la détention , a déclaré Mme Butler à propos de l'étude du 24 octobre, qui comprenait également des chercheurs de l'Université de Toronto et de l'Université McMaster à Hamilton.

Risques après la libération

Le moment où le risque de décès est le plus élevé est les deux premières semaines après la libération , a déclaré Mme Butler, citant ses recherches antérieures menées pendant la même période et publiées en mai dans le British Medical Journal Open. Même si vous avez été libéré depuis plus d'un an, votre risque de décès est toujours nettement plus élevé que celui d'une personne n'ayant jamais été en prison.

Les hommes ayant été incarcérés étaient 25 fois plus susceptibles de mourir d'une surdose que ceux qui ne l'avaient pas été. Et les femmes ayant été incarcérées étaient 67 fois plus susceptibles de mourir.

Les personnes qui retournent à la communauté après une incarcération sont confrontées à des défis pour continuer les soins de santé qu'elles recevaient en détention. Trouver un emploi, un logement abordable, et apprendre à naviguer dans les services gouvernementaux sont d'autres barrières, selon Mme Butler.

Les chercheurs ont examiné les données de 129 152 personnes - 110 629 hommes et 18 146 femmes - de toutes les installations correctionnelles provinciales entre 2015 et 2020. Ils ont découvert que 2207 d'entre elles étaient décédées d'une surdose. Parmi ces décès, 58 étaient en détention. La grande majorité des détenus ont été libérés pendant la période étudiée. Les décès parmi ces détenus représentaient un quart de tous les décès par surdose d'opioïdes en Ontario pendant cette période de six ans.

L'étude a capturé des données du début de la pandémie, d'avril à décembre 2020. Selon l'Agence de santé publique du Canada, il y a eu 5148 décès à l'échelle nationale pendant ces neuf mois, soit une augmentation de 89 % par rapport à la même période en 2019.

La couverture santé de La Presse canadienne reçoit le soutien d'un partenariat avec l'Association médicale canadienne. La PC est seule responsable de ce contenu.

Avec les informations de La Presse canadienne